Challenge Cup : la Section Paloise s'incline à Worcester (23-7)

Tout avait si bien commencé... Après 7 minutes, la Section était devant au Sixways Stadium. Ben Mowen venait d'inscrire un essai que Colin Slade avait transformé pour récompenser une bonne série de pick and go palois derrière une bonne mêlée. Sauf que dès le renvoi, Josh Adams a récupéré le ballon pour filer aplatir directement. Les Palois n'ont plus réussi, ensuite, à inverser la tendance.

En-avants à la pelle

Derrière, dans des conditions difficiles provoquant beaucoup d'en-avants, ce sont les Warriors qui ont le mieux géré la partie, grâce à un Duncan Weir parfait gestionnaire. Un essai de Faosiliva (16e) et deux pénalités plus tard, la Section était menée 20-7 à la mi-temps. Charnière neuve pour la Section Paloise en 2e mi-temps puisque Le Bail et Hastoy font leur entrée (pour Blanc et Colombet), laissant Colin Slade glisser à l'arrière. Mais c'est bien Worcester qui se détache avec une pénalité de Weir, toujours à 100%. Les Vert et Blanc ont plusieurs fois l'occasion ensuite de revenir dans ce match, mais manquent un peu de réalisme pour y parvenir, et le score en reste là, défaite 23-7.

Fin de ce 2e bloc européen pour des Palois qui restent 3e de leur groupe (8 points) derrière Worcester, 1er avec 13 points et les Ospreys, 2e avec 11 points. Il faudra sans doute remporter les deux derniers matchs de poule pour espérer voir le printemps européen. Avant cela la Section va à nouveau penser au Top 14 avec la réception dès samedi prochain de La Rochelle.

Antoine Erbani : « De s'envoyer, ça ne suffit pas »

« C'était pas évident de jouer dans ces conditions, malgré tout on a essayé, mais ça n'a pas souri. On prend des essais, bon je ne dirais pas bêtement parce que ce ne sont pas des peintres en face, mais un peu trop facilement... On fait une bonne entame de match, mais avec l'avance qu'ils prennent, on a du mal à le combler. Il y a eu beaucoup de volume, beaucoup d'intentions mais on ne se paye pas tout simplement et c'est dommage parce qu'on fait beaucoup d'efforts et on perd des ballons. Malgré tout c'était un énorme combat et on a répondu à ça. Ça fait des semaines qu'on parle de manque d'état d'esprit, là pour le coup ce n'est pas la peine de parler de ça, on a mis les bons ingrédients à ce niveau là, mais malgré tout, de s'envoyer, ça ne suffit pas ».

La réaction d'Antoine Erbani après la défaite à Worcester Copier

Les points

Worcester Warriors : 2 essais de J. Adams (9e) et Faosiliva (16), 2 transformations et 3 pénalités (26e, 40e, 43e) de Weir.

Section Paloise : 1 essai de Mowen (7e), 1 transformation de Slade.