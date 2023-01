Challenge Cup : La Section Paloise s'incline face aux Cheetah à la dernière seconde et est éliminée

La Section Paloise ne verra pas le printemps de la Challenge Cup. Au bout du bout d'un match qui ne restera pas dans les mémoires, au forceps, les Béarnais tenaient un match nul synonyme de qualification en 8e de finale. Seulement, l'arbitre a pénalisé les Vert et Blanc alors qu'ils tentaient de multiplier les pick and go en attendant la 80e minute. À 45 mètres en coin, Masuku a passé le coup de pied sonnant le glas des ambitions paloises, 9-6 pour les Cheetahs. Solides en conquête mais sans idée pour faire plier le rideau défensif très dense des sud-africains, les Béarnais vont longtemps regretter la gestion de cette fin de match. Ils vont maintenant rentrer en France et rester en stage une semaine sur la Côte d'Azur pour préparer leur retour au Top 14 et le déplacement à venir à Toulon.

ⓘ Publicité

La feuille de match

Pour les Cheetahs : 3 pénalité de Masuku (23e, 66e, 80e+2). 1 carton jaune à Rudolph (38e).

L'équipe : 15. Mafura ; 14. Kapepula, 13. Brits, 12. Ebersohn, 11. Hartzenberg ; 10. Masuku, 9. Kruger ; 7. Olivier, 8. Rudolph, 6. Maartens ; 5. Sekekete (cap), 4. Bernardo (19. Zito, 67e) ; 3. Coetzee (18. Van Wyk, 47e), 2. L. Van der Westhuizen (16. M. Janse van Rensburg, 52e), 1. Ferreira (17. Tshakweni, 52e).

Non entrés en jeu : 20. Smit, 21. De Kock, 22. Boshoff, 23. Loubser.

Pour la Section Paloise : 2 pénalités de Debaes (30e, 45e).

L'équipe : 15. Attissogbe ; 14. Laporte, 13. Reilhac (23. Manu, 64e), 12. Decron, 11. Ikpefan ; 10. Debaes, 9. C. Le Bail (22. Robson, 54e) ; 7. Puech (cap) (20. Hamonou, 73e), 8. Joseph, 6. Zegueur (21. Hewat, 58e) ; 5. Capelli (19. Tagitagivalu, 11e), 4. Ducat ; 3. Tokolahi (18. Papidze, 54e), 2. Ruffenach (16. L. Rey, 50e), 1. Calles (17. Seneca, 54e).