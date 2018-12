Challenge Cup : la Section Paloise veut continuer sur sa lancée à Worcester

« Faire un pas de plus », voilà comment l'entraîneur des 3/4 palois Fred Manca résume l'objectif du voyage palois à Worcester. Un pas de plus vers le retour de la confiance, déjà un peu retrouvée grâce au succès face à ces mêmes Anglais le week-end dernier (21-6). Un pas de plus aussi vers les quarts de finale de cette Challenge Cup puisque la Section Paloise est toujours en lice pour une qualification. Un pas de plus enfin vers la réception de La Rochelle le week-end prochain en Top 14, où la Section n'a plus le droit à l'erreur.

Fred Manca : « On ne s'est pas contenté de la victoire » Copier

Méfiance

Tous les Palois avaient bien conscience cette semaine qu'ils ne retrouveraient pas toute à fait la même équipe de Worcester face à eux au Sixways Stadium. « Apparemment il y aura un peu plus de cadres que le week-end dernier, avance l'ailier Marvin Lestremau, faut pas se prendre la tête avec ça », même son de cloche pour le 3e ligne Matthieu Ugena : « On les a déjà battu, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas chez eux ». Manca lui prévient tout de même : « Oui on s'attend à une plus grosse opposition, ils avaient fait tourner même si ça ne minimise en rien notre victoire. On s'attend à quelque chose de plus cohérent et compétitif ». Worcester, actuel 9e du championnat d'Angleterre, va recevoir deux fois lors des trois derniers matchs, à l'inverse de la Section, qui espère faire un coup. « On a encore notre destin en main, on va jouer le coup à fond » résume Ugena.

Antoine Erbani : « Une base qu'on avait un peu oublié ces dernières semaines » Copier

Pour ce match la Section Paloise s'est entraînée deux jours cette semaine sur le terrain synthétique de Morlaàs, surface que les Béarnais vont retrouver en Angleterre. C'est un temps tout britannique qui attend les hommes de Simon Mannix à Worcester, « ça risque de gâcher un peu le jeu » râle Marvin Lestremau, mais la Section s'est tout de même préparée : « le week-end dernier on s'est retrouvé sur les attitudes et l'envie de jouer, on a envie de continuer » justifie Fred Manca. Et Antoine Erbani conclut : « On est sans pression, on y va juste avec l'envie de construire sur les mêmes bases ».

Daubagna au repos, Slade au front

Pour ce match, Julien Blanc sera titulaire à la mêlée alors que Frank Halai, à son avantage la semaine dernière au Hameau, va enchaîner. Pour eux comme pour d'autres, c'est l'occasion de se montrer : « c'est une opportunité, ils doivent la saisir et nous faire nous poser des questions pour les prochaines compos » juge Fred Manca. « Pour nous les jeunes, c'est des matchs pour se mettre en confiance, et pourquoi pas enchaîner après » confirme Marvin Lestremau. D'autres, en manque de temps de jeu espèrent aussi se relancer, comme Matthieu Ugena et Antoine Erbani en 3e ligne, et capitaine pour l'occasion. Il y a des places à gagner pour affronter La Rochelle dès la semaine prochaine.

Et dans la Poule 2️⃣, c'est les @ospreys qui sont en tête de classement après leur victoire hier contre le @SFParisRugby ! 💪#ChallengeCupRugbypic.twitter.com/Iia7NH88EI — Challenge Cup France (@ChallengeCup_FR) December 9, 2018

Les équipes

Worcester Rugby : 15. Van Breda ; 14. Heem, 13. Venter, 12. Mills (cap), 11. J. Adams ; 10. Weir, 9. Arr ; 7. Mama, 8. Faosiliva, 6. T. Hill ; 5. Fatialofa, 4. Bresler ; 3. Schonert, 2. Singleton, 1. C. Black.

Remplaçants : 16. I. Miller, 17. Waller, 18. Milasinovich, 19. P. Phillips, 20. C. Kirwan, 21. Heaney, 22. O. Lawrence, 23. P. Humphreys.

Section Paloise : 15. Colombet ; 14. Lestremau, 13. Nueno, 12. Vatubua, 11. Halai ; 10. Slade, 9. Blanc ; 7. Mowen, 8. Erbani (cap), 6. Ugena ; 5. Ramsay, 4. Metz ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Mackintosh.

Remplaçants : 16. Calles, 17. Moïse, 18. Tierney, 19. Butler, 20. Kuffner, 21. Le Bail, 22. Hastoy, 23. Septar.