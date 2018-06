La Rochelle, France

De beaux voyages attendent le Stade Rochelais pour la prochaine Challenge Cup. Le club maritime a hérité de la poule 4 et, hormis Parme, d'adversaires qu'il n'a jusque ici jamais croisé lors de ses précédentes campagnes européennes. Mais attention aux matchs-piège, notamment à ce déplacement en Sibérie face aux Russes d'Enisey.

Des conditions épiques

Le club installé à Krasnoïarsk, n'a certes que deux participations en Challenge Cup à son actif, mais il n'en reste pas moins un adversaire redoutable, surtout à domicile. " C'est très fort devant ", souligne le rochelais Richard Escot, journaliste à L'Equipe. " Brive et le Stade Français ont déjà perdu là-bas. Ceux qui se déplacent en Russie sont toujours en grande difficulté car déjà le voyage est éprouvant et en plus les conditions sont assez épiques. Il faut savoir composer avec la neige et le gel sur le terrain. "

En plus d'Enisey et de Parme, le Stade Rochelais affrontera Bristol. La première journée de la phase de poule aura lieu entre le 12 et le 14 octobre.