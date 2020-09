Challenge Cup - le CA Brive est fixé sur le format et ses probables adversaires

Le CA Brive sait à quoi s'en tenir pour l'édition 2020-2021 de la Challenge Cup, la petite coupe d'Europe de rugby, à laquelle il participera. Ce mercredi, l'EPCR, organisateur des compétitions, vient de dévoiler le format inédit, et exceptionnel pour un an, des compétitions revues et corrigées en raison bien sûr du coronavirus.

Une poule unique de 14 clubs

Comme le rugby se plait à le faire, l'articulation est pour le moins complexe. 14 clubs, dans une poule unique, participeront à la Challenge Cup. Il y aura d'abord une phase préliminaire de quatre matchs pour chaque club avant des 8e de finale, 1/4 de finale, 1/2 finale et finale. Sur ces quatre matchs initiaux, le CAB recevra deux fois et effectuera deux déplacements.

Quels adversaires ?

Afin de déterminer les quatre premières rencontres, deux chapeaux ont été établis en fonction des classements des clubs dans leur championnat respectif. Le CA Brive, classé 11e du Top 14, est donc versé dans le chapeau 1.

Deux chapeaux pour déterminer les quatre premiers matchs de Challenge Cup - EPCR

Il est précisé par l'organisation que "les clubs du chapeau 1 joueront uniquement contre des clubs du chapeau 2". Il est aussi indiqué que "les clubs d’une même ligue ne joueront pas les uns contre les autres". Par élimination des clubs français du chapeau 2 (Pau, Agen et Stade-Français), le CAB devrait donc affronter les quatre autres clubs du chapeau 2.

Brive devrait croiser les Zebre, les Ospreys, Newcastle et un autre club anglais

En l'occurrence, on connait l’identité de trois d'entre eux. Classés 11e et 12e de Pro 14, le club italien des Zebre de Parme (déjà affronté l'an passé par le CAB), et le club gallois des Ospreys devraient donc croiser la route du CAB. Le troisième adversaire serait le club anglais de Newcastle, promu dans l'élite en remplacement des Saracens relégués administrativement, et dont la participation est confirmée par l'EPCR. Enfin, il y aura aussi un autre club anglais. Mais son nom reste inconnu, pour l’heure, dans l’attente de la fin du championnat de la saison 2019-2020 dont la dernière journée est prévue début octobre.

A l'issue de cette phase préliminaire, les huit premiers du classement de la poule unique se qualifieront pour les 8e de finale de la compétition où ils retrouveront les huit clubs reversés de la Champions Cup après la phase de poules jouée dans la grande coupe d'Europe. Et ainsi de suite. Le premier week-end de compétition est prévu les 11, 12 et 13 décembre.

Le règlement en détails

Le règlement de la Challenge Cup 2020-2021 tient en deux pages - ECPR