Challenge Cup : le Castres Olympique prépare son long voyage pour la Russie

Castres, France

Ce sont les joies de la Coupe d'Europe. Castres affronte le club russe d'Enisei STM ce vendredi pour la 3e journée de Challenge Cup. Pour beaucoup de joueurs du CO, ce sera une grande première sur le sol russe.

Resto sur la Place Rouge de Moscou puis Krasnodar

Les joueurs du CO et le staff partiront pour la Russie dès mercredi, deux jours avant le match. Les Tarnais feront étape à Moscou mercredi soir puis iront à Krasnodar jeudi. Le retour en France est prévu samedi soir.

Invité de l'émission Club XV ce lundi, l'ailier Armand Batlle est revenu sur ce périple : "On part vers six heures du matin mercredi pour revenir samedi dans la nuit. On va faire une halte à Moscou. C'est un déplacement assez folklorique mais il nous faut cinq points à l'aller et au retour si on veut encore exister. Si on fait le tour de l'effectif, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont mis les pieds en Russie. D'ailleurs on va manger dans un restaurant sur la Place Rouge à Moscou mercredi soir. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est d'abord gagner et après si on peut passer un bon moment et fêter la victoire ce sera très bien pour nous."

Avant d'ajouter : "On part un peu dans l'inconnue. On a regardé leurs deux matches de Challenge Cup. Ils perdent les deux matches mais ils s'accrochent jusqu'à la 60e. Si on y va pour jouer à la ba-balle, faire du beau jeu, on va se tromper. Il va falloir d'abord mettre les bases."

Castres compte une victoire et une défaite pour le moment dans sa poule de Challenge Cup.