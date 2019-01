Challenge Cup : Le Stade Rochelais aligne une grosse équipe pour la réception des italiens des Zèbres

La Rochelle, France

Après 3 victoires en 4 matchs en Challenge Cup, le Stade Rochelais s'apprête à recevoir les italiens des Zèbres pour le compte de la 5ème journée de la Challenge Cup. Avec 15 points en tête de la poule 4, 3 victoires bonifiées, les maritimes sont en bonne position pour terminer à la première place. Ils faut qu'ils battent déjà les italiens au matchs aller, si possible avec le bonus offensif, et si besoin, en fonction du résultat de Bristol face aux Russes de L'Enisei, prendre en plus au minimum un point de bonus défensif à Parme au match retour.

Le challenge ne semble pas si compliqué, mais il faut se rappeler deux choses. Et d'une, La Rochelle a perdu son dernier match de coupe d'Europe à la maison face à Bristol, ensuite les Zèbres ont tout de même réussi à battre les anglais des Bristol Bears à domicile. Du coup, on ne s'étonnera pas de voir une belle équipe alignée par Jono Gibbes pour jouer les italiens Vendredi soir.

Trois joueurs appelés par Jacques Brunel avec le groupe France seront dans le 15 de départ. On pense aux piliers Uini Atonio, Dany Priso mais aussi Geoffrey Doumayrou le 3/4 centre. Pour le reste cela reste très solide, avec la titularisation du fidjien Kini Murimurivalu à l'arrière, ou encore d'Alexis Balès en n°9.