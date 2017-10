Challenge cup : le Stade Toulousain veut prouver qu'il est toujours un cran au-dessus

Faut-il faire l'impasse ou pas sur cette petite coupe d'Europe? Toulouse fait tourner son effectif contre Sale mais avec quand même l'envie de montrer qu'il reste un grand club européen qui vaut mieux qu'une Challenge cup. Dilemme et feuille de match!

Sale - Stade Toulousain est le premier match de la poule 2 de la Challenge cup ce vendredi soir. Premier match aussi dans cette compétition pour les rouge et noir plutôt habitués à jouer la Champions cup, la grande coupe d'Europe qu'ils ont remporté trois fois.

L'enjeu

Après la belle victoire contre le champion de France dimanche (28 à 18 contre Clermont) et une 3e place en Top 14, le Stade entame sa saison européenne en confiance. Mais ce déplacement dans la banlieue de Manchester, chez le 9e du championnat anglais, n'est pas pris à la légère par les Toulousains. Certes, c'est la petite coupe d'Europe mais les rouge et noir sont dans une poule relevée : Sale, Cardiff et Lyon (l'actuel leader du Top 14) sont au menu pour espérer accéder aux 1/4 de finale. Toulouse fait même figure de favoris dans la compétition de part sa bonne forme actuelle, la profondeur de son banc de remplaçants et son glorieux passé. Le Stade a de sérieux atouts pour être le troisième club français d'affilé à remporter la Challenge cup après Montpellier et le Stade Français.

Des atouts et un moteur : l'orgueil. Lors du point presse de mercredi, William Servat l'entraîneur des avants comme le tout jeune demi d'ouverture Romain Ntamack n'ont pas caché que la grande coupe d'Europe les faisait "plus rêver". William Servat a parlé de "nostalgie". Reste une question : faut-il jouer cette compétition à fond quand on brille en Top 14 au risque d'y laisser l'énergie qui pourrait manquer en fin de saison? La composition de l'équipe apporte un début de réponse...

Les compos

Pour William Servat, la longue intersaison du Stade Toulousain a permis aux joueurs de bénéficier d'une bonne préparation physique et d'arriver à cette coupe d'Europe dans un "état de fraîcheur plutôt bon". Malgré tout, il y a de nombreux changement dans le XV de départ contre Sale. Des hommes en forme ou des cadres comme Ramos, Dupont, Holmes, Fickou, Fritz, Maestri, Pointud ou Ghilardini sont laissés au repos.

Le XV de départ côté toulousain. - Stade Toulousain

Et voici la composition côté anglais :

Les déclas