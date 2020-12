Challenge Cup : les jeunes du CA Brive sur les pas de leurs aînés à Leicester

La première journée de Challenge Cup 2020/2021 voit un match historique se tenir. 23 ans après le sacre des Brivistes en Coupe d'Europe, le CAB affronte Leicester. Une équipe de Brive remaniée et rajeunie va se retrousser les manches au Welford Road ce vendredi, à 20h45.

A Brive, le 25 janvier 1997 est presque devenu un jour férié. Le sacre des Brivistes en Coupe d'Europe avec la bande à Travers, Viars, Lamaison et Penaud fait encore la fierté. "La boîte à souvenirs, je l'ouvre dès que je regarde l'écusson avec l'étoile" se remémore Philippe Carbonneau, actuel entraîneur des Espoirs et demi-de-mêlée historique. En 1997, il remporte sa deuxième Coupe d'Europe d'affilée, après avoir remporté avec le Stade Toulousain un an auparavant.

Une rencontre historique pour des jeunes sans complexes

23 ans après, Philippe Carbonneau sera du voyage pour cette première rencontre de Challenge Cup en 2020. "Evidemment, il n'y aura pas la même intensité" confie l'ancien demi-de-mêlée. "Mais je vais prendre du plaisir à suivre le groupe pro et voir comment ça se passe". En observateur, il sera l'un des premiers analystes de cette équipe remaniée et surtout rajeunie. Sur la feuille de match, beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge est de 24 ans. Le titulaire le plus âgé est Dan Malafosse, joker international encore présent au club. Certains viennent des Espoirs, comme la pépite Aaron Grandidier.

Alors, forcement, quand on leur demande si cette rencontre évoque en eux des souvenirs impérissables, la réponse est...vague. "Je n'étais même pas né en 1997" sourit Guillaume Galletier, le trois-quart-centre du CAB. "Après, on a vu des images. On sait que pour les brivistes, c'est important, donc c'est important pour nous"

Guillaume Galletier, trois-quart centre de Brive : "Je n'étais même pas né en 1997" Copier

Un affrontement entre mal classés

Néanmoins, cette rencontre n'aura pas la même saveur qu'antan. Déjà, car Leicester ne représente plus l'ogre qu'il était il y a quelques années, lorsqu'ils ont été champions d'Europe (2001-2002). Leur dernier titre anglais remonte à 2013. L'an dernier, les anglais ont terminé à la 11e place. Ils sont actuellement 8e, après avoir tout juste repris la compétition.

De son côté, Brive est dans une position singulière, 13e du Top 14 et luttant pour le maintien. "La gagne à Agen nous a fait du bien, ça nous enlève de la pression" estime, pour sa part, Esteban Abadie, le troisième ligne briviste. Mais, il ne faudrait pas croire que pour les joueurs, cet affrontement n'est pas pris à la hauteur. "Ce serait prétentieux" ajoute Esteban Abadie. "Ils ont un gros palmarès, et des individualités. Ils ont un gros pack, il ne faut pas les prendre de haut".

L'arbitre de la rencontre sera le georgien Nika Amashukeli. Il n'est pas un inconnu pour un de nos Brivistes, l'autre géorgien Badri Alkhazashvili, avec qui il a évolué en U18. "Ca me fait plaisir de se revoir, car il n'y a pas beaucoup d'arbitres géorgiens à ce niveau." Mais, que les anglais se rassurent, ce ne sera pas un avantage. "Justement, il sera plus strict" sourit le talonneur.

La composition du CA Brive

La composition des Leicesters Tigers