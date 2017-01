Challenge Cup - "Mission accomplie" pour Brive qualifié en 1/4 de finale après sa victoire contre Newport

Le CA Brive a validé, ce samedi après-midi, son billet pour les 1/4 de finale de Challenge Cup en battant Newport (36-19) avec le bonus offensif. Après deux derniers matchs poussifs, les Corréziens se sont aussi rassurés en se retrouvant dans le jeu.

Brive jouera les 1/4 de finale de Challenge Cup, début avril ! Le CAB a gagné sa place en disposant largement des Newport Dragons (36-19), ce samedi après-midi, au Stadium lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule. Avec cinq essais marqués par Bekoshvili (doublé), Ngwenya, Lavergne et Toetu (contre trois encaissés), les Corréziens ont également empoché le point de bonus offensif qui leur permet de terminer premiers de poule avec 23 points.

Brive jouera son 1/4 à l'extérieur

Mais cette victoire bonifiée est insuffisante pour recevoir ce 1/4 de finale. Les Brivistes iront le jouer en Angleterre sur la pelouse de Bath, là même où ils se sont inclinés (39-7) lors de leur dernière participation à ce stade de la compétition en 2014.

"Mission accomplie"

- Nicolas Godignon, manager du CAB

"Mission accomplie dans un match qui a tenu toutes ses promesses", commente Nicolas Godignon, "on a su prendre le match par le bon bout et je pense qu'on a été assez réaliste. On est assez proche de ce qu'on souhaitait", poursuit le manager du CAB dans l'interview vidéo ci-dessous.