Bordeaux, France

Si les joueurs de l'UBB avaient dit cette semaine, qu'une première qualification en phases finales ferait grandir le club, comment interpréter cette défaite au Pays de Galles ? En tout cas, elle les élimine définitivement de la course aux quarts de finale.

Contrairement au match aller à Chaban Delmas, la rage de Marco Tauleigne n'aura pas suffi face aux Gallois. © Radio France - Justine Hamon

Pourtant, ce sont eux qui avaient ouvert le score sur une pénalité de Ben Volavola (0-3, 2e), après que Jules Gimbert ait tenté de jouer rapidement. Mais l'UBB n'allait pas pouvoir s'habituer à ce luxe d'avoir le ballon. Car la suite de cette première période allait ressembler à une longue séquence d'attaque-défense, avec des Gallois maîtres du ballon, qui campaient dans le camp bordelais. Et, après 20 minutes où l'énergie bordelaise en défense compensait la furie des Dragons, les coéquipiers de Jandre Marais allaient finir par craquer. Et c'est l'excellent Eliott Dee, qui aplatissait en force une action initiée par le non moins excellent demi de mêlée Sarel Pretorius (5-3, 24e).

Bordeaux-Bègles s'en sort bien à la pause

Si l'UBB était toujours sevrée de ballon et d'occupation du terrain, elle avait l'occasion de repasser devant à la demie heure de jeu. Mais Ben Volavola manquait sa pénalité des 45 mètres, avec un ballon qui échouait sur le poteau. Incapables de garder le ballon, d'exploiter leurs quelques touches offensives, les joueurs de l'UBB restaient sous la menace des Gallois, mais n'encaissaient pas de points supplémentaires. Et manquaient même une nouvelle occasion de passer devant, avec Volavola, des 22 mètres, qui ratait une deuxième pénalité après la fin du temps réglementaire.

Merci @Bleu_Gironde de nous permettre de suivre le match de l'@UBBrugby en @ChallengeCup_FR mais Dieu que c'est stressant sans image... — Lago (@Lagorath) January 20, 2018

Et l'UBB, ballottée, dominée dans les rucks, allait même être punie d'entrée de deuxième période. Et après Dee, c'est l'autre joueur gallois sélectionné pour le Tournoi, Cory Hill, qui aplatissait au pied du poteau. Gavin Henson transformait (12-3, 46e). Regroupés au pied des perches, les joueurs de l'UBB se parlaient alors, se disant probablement qu'ils étaient en train de laisser filer la qualification.

Trois essais en cinq minutes

Alors, ils remettaient (un peu) la main sur le ballon. Et, pour leur première incursion dans les 22 mètres adverses, après une très longue séquence de pick-and-go, c'est Fa'asiu Fuatai, décalé en bout de ligne, qui aplatissait en coin. Et quelques secondes plus tard, c'est Jules Gimbert qui prenait l'intervalle, récupérait le ballon dans le ruck, et allait aplatir le deuxième essai bordelais (12-17, 58e). A ce moment là, tout allait bien pour l'UBB, virtuellement qualifiée pour les quarts de finale.

Encore un essai de l'UBB !! Visiblement signé Jules Gimbert en coin.. Newport Dragons 12 - @UBBrugby 17 #ILOVEUBB#DRAUBB#ChallengeCupRugby — NicolasMontalieu (@NicoMontalieu) January 20, 2018

Sauf que le héros bordelais allaient devenir le héros malheureux. Sur le renvoi, Jules Gimbert voyait son dégagement contré, et Ashton Hewitt aplatissait (19-17, 60e). Et les Gallois allaient même continuer sur leur lancée, avec un autre essai d'avants, inscrit par James Benjamin (26-17, 68e).

A ce moment là, Newport passait en deuxième position de la poule, éliminant virtuellement l'UBB. Qui tentait de réagir avec l'énergie du désespoir, faisant le siège des 5 mètres des Dragons. Ils manquaient d'abord une première opportunité avec un en-avant de Thierry Païva. Puis, une seconde, lorsque Cros relâchait un ballon dans l'en-but après une transversale de Tian Schoeman. Et comme la mêlée bordelaise était ensuite pénalisée, l'UBB allait sortir du camp gallois. Et encaisser un dernier essai, anecdotique, pour porter le score à 33-17, qui permettait au public gallois de rêver aux quarts de finale.