Challenge Cup : pas de miracle pour Bayonne, quatrième défaite en quatre matches (20-7) contre Llanelli

Pas de miracle pour l' Aviron Bayonnais . Ce samedi 21 janvier, pour la 4e et dernière journée de phase de poule du Challenge Européen , la "petite" coupe d'Europe, les Bayonnais se sont inclinés à domicile contre les Gallois de Llannelli (20-7), venus jouer la première place. Globalement dominé dans le jeu courant , l'Aviron a subi la loi des Scarlets, qui sans être flamboyants ont fait montre de plus de maîtrise et de justesse que les locaux.

ⓘ Publicité

L'addition aurait même pu être plus lourde pour les Bayonnais, puisque l'international gallois passé par Toulon Leigh Halfpenny s'est même payé le luxe d'oublier sept points en cours de route.

Face à une équipe cinq étoiles, avec pas moins de quinze internationaux sur la feuille de match, les Bayonnais sont longtemps restés "fanny", trop imprécis dans les derniers mètres pour espérer mieux, malgré un ballon porté monstrueux en toute fin de première période. Il a fallu attendre la 65e minute et un essai de Bastien Pourailly au bout d'une action interminable pour que les Ciel et blanc débloquent leur compteur.

Pour Bayonne, la parenthèse européenne se termine sur ce bilan de quatre défaites en autant de matches. Place désormais au Top 14 , avec la réception ô combien importante de Brive samedi prochain. Une rencontre que devait préparer cette journée de Challenge Cup. Pas sûr que les titulaires du jour aient marqué des points.