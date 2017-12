Challenge Cup - "Pas normal de prendre autant d'essais" : battu par le Connacht, Brive est (presque) éliminé

Le CA Brive a cédé 31-38 contre le Connacht sur la pelouse du Stadium, ce samedi soir, pour la 3e journée de Challenge Cup. Malgré cinq essais marqués contre quatre aux Irlandais, le compte n'y est pas pour le CAB dont les espoirs en petite coupe d'Europe ne tiennent plus qu'à un fil.

C'est le propre de la coupe d'Europe : le jeu est toujours plus aéré qu'en Top 14. La rencontre de ce samedi soir au Stadium n'a pas échappé à la tendance, mais Brive n'a pas su la gagner contre le Connacht malgré cinq essais marqués (Tadjer x2, Cazenave, Brugnaut, Namy).

Car après une grosse entame et un score large (19-3, 30e), le CAB s'est relâché face à des Irlandais qui ne s'avouent jamais vaincu (19-17, mi-temps). Le chassé croisé se poursuit en deuxième période, et le Connacht, qui fait de la coupe d'Europe une priorité, exploite la moindre faute de défense à l'image de l'ouvreur Carty (26-27, 49e). Les Irlandais, multipliant les temps de jeu, prennent le large avec un quatrième essai et une quatrième pénalité (26-38, 68e). Namy entretient l'espoir (31-38, 70e), en vain. Brive peut s'en vouloir car sa défense n'aura pas été à la hauteur de son attaque réaliste et de ses intentions de jeu.

"Pas du tout normal de prendre autant d'essais"

Les apparitions prometteuses de cinq jeunes issus de la formation corrézienne seront à retenir de cette rencontre. Pour le reste, le CAB, davantage concentré sur le maintien en Top 14, est quasiment éliminé de la Challenge Cup malgré les deux points pris ce soir (bonus offensif et défensif). "Ce n'est pas du tout normal de prendre autant d'essais, surtout à domicile" commente le talonneur Mike Tadjer, désigné homme du match.