Challenge Cup – Section Paloise : ce qu'il faut savoir avant l'entrée en lice des Béarnais dans la compétition

Ce samedi soir au Hameau, la Section Paloise retrouve l'Europe et la Challenge Cup. Cette saison encore, il faut le vouloir pour comprendre le format de la compétition et le système de qualification, chamboulés une fois de plus par l'épidémie de covid. On fait le point avant le lancement de la compétition pour la Section Paloise qui reçoit ce samedi soir les London Irish pour débuter cette saison européenne 2021/2022.

Le groupe de la Section Paloise

Cette saison il y a trois poules de cinq équipes en Challenge Cup. La Section Paloise a été placée dans la poule C avec les London Irish, les Saracens, Edimbourg et Brive. Les Béarnais retrouvent ainsi les Irish qu'ils ont déjà affronté l'an dernier, mais à l'extérieur, pour une défaite 26-17. Les Saracens, après une saison au purgatoire sont de retour en première division anglaise et actuellement dauphins de Leicester. Edimbourg (Écosse), habitué de la scène européenne disputait la Champions Cup l'an dernier et avait atteint les 8e de finale. L'an dernier le CA Brive avait perdu ses deux matchs de Challenge Cup, dont un à domicile face aux Italiens de Parme (Zebre).

Le système de qualification

L'EPCR, l'organisateur des coupes d'Europe de rugby a, à nouveau cette saison, redoublé d'ingéniosité pour inventer un système des plus illisibles. Dans chacun des trois groupes, les trois premiers seront qualifiés d'office pour les 8e de finale, mais aussi le meilleur 4e (toutes poules confondues), et enfin, les trois équipes classées de la 9e à la 11e place de chacun des deux groupes de Champions Cup. Les équipes seront classées de 1 à 16 en fonction des résultats de la phase de groupe et s'affronteront selon le mode 1 vs 16, 2 vs 15, 3 vs 14, etc... Ce système de tirages préétablis s'appliquera également pour les quarts de finale et les demi-finales.

Le calendrier

1e journée : Section Paloise / London Irish, samedi 11 décembre à 21 heures au Hameau ;

/ London Irish, samedi 11 décembre à 21 heures au Hameau ; 2e journée : Section Paloise / Saracens, samedi 18 décembre à 21 heures au Hameau ;

/ Saracens, samedi 18 décembre à 21 heures au Hameau ; 3e journée : Brive / Section Paloise , week-end des 15/16 janvier à Amédée-Domenech ;

, week-end des 15/16 janvier à Amédée-Domenech ; 4e journée : la Section Paloise est exempte (week-end des 22/23 janvier) ;

5e journée : Edimbourg / Section Paloise, week-end des 9/10 avril au DAM Health Stadium.

Les compos pour Section Paloise / London Irish

La nouveauté aussi cette saison c'est que pour faire face à l'épidémie de covid-19, il n'y a pas de limitation du nombre de joueurs inscrits par chaque club. Ainsi, la Section Paloise a inscrit 74 joueurs pour commencer la compétition, même si évidemment il ne s'agit pas de faire jouer l'ensemble de ces joueurs, mais plutôt de se couvrir en cas de cluster. Néanmoins la Section Paloise va quand même profiter de cette compétition pour ouvrir son groupe, ainsi, pour le premier match européen de la saison, seuls 6 joueurs présents face à Toulon sont à nouveau dans le groupe, et à l'inverse Tutuila Vaea, Maks Van Dyk ou encore Mike Harris sont couchés pour la première fois de la saison sur une feuille de match.

