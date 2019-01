Challenge Cup - Section Paloise : « On va retenir l'investissement »

Paris, France

La Section n'aura donc pas réussi à s'imposer loin du Hameau cette saison en Challenge Cup. Après les défaites aux Ospreys, et à Worcester, la troisième au Stade Français, avec à chaque fois le même constant : au minimum à chaque fois deux essais transformés d'écart. Au Stade Français après une première mi-temps accrochée et achevée par un essai de pénalité pour la Section (7-7), le deuxième acte a été beaucoup plus enlevé et les Vert et Blanc ont craqué à quatre reprises. La réaction paloise récompensée par un essai d'Antoine Hastoy (61e) n'aura pas suffi.

La réaction d'Antoine Hastoy

« Bien sûr on perd mais on fait quand même un bon match, on joue au rugby... On revient à 7-7 juste avant la mi-temps, ça s'est super, mais après on arrive pas à les mettre sous pression alors qu'ils sont à 14. En deuxième mi-temps c'était plus débridé, avec beaucoup de turnovers, des faits de jeu, des détails ou des ballons perdus comme quand on est en train d'attaquer, qu'on prend un contre et que ça fait essai pour eux... C'est plus ça que le fait d'avoir vraiment craqué. Mais un sentiment positif quand même parce qu'on s'est envoyé et dans tout les cas on a fait un bon match. En plus il y avait des retours, un joueur (Vincent Pinto à l'aile) qui a fait son premier match, c'était très bien dans l'investissement donc plutôt content de ça et c'est ce qu'on va retenir. Quoi qu'il arrive on a envie de bien finir devant notre public la semaine prochaine ».