Champions Cup : Toulouse file en demies grâce à un grand Kolbe face à l'Ulster (36-8)

De bout en bout, le Stade Toulousain a maitrisé son match face à l'Ulster, 36 à 8. À domicile ce dimanche, les Toulousains ont attendu l'heure de jeu pour tuer le match, alors qu'ils n'ont jamais vraiment été inquiétés par les Irlandais lors de ce quart de finale de Champions Cup.

Les réactions d'après-match

L'entraineur Ugo Mola, satisfait de la qualification en demies : "Le bilan est hyper positif. Je craignais que les Irlandais soient plus frais que nous. Notre rugby a été intéressant souvent, approximatif de temps en temps. C’est une chouette performance. Ça fait deux demies d’affilée."

D'autres réactions à suivre...

L'homme du match : Cheslin Kolbe

"Il a deux ballons d’ailier à gérer, il le fait plutôt bien, observe son entraineur Ugo Mola. On le met souvent en avant mais la performance de Huget ou de Kaino, c’est aussi très bien."

Un essai dans les premières minutes de jeu (3'), un autre avant la pause (39'). C'est simple, durant la première mi-temps, on ne voyait qu'un seul joueur sur le terrain : l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe. Dommage que Thomas Ramos n'a pas pu aggraver le score au pied. Mais en face, les Irlandais sont quasi inoffensifs, avec seulement trois points en 40 minutes.

Une seconde mi-temps maitrisée

De retour sur le terrain, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que les 5.000 supporters toulousains assistent à un nouvel exploit des hommes d'Ugo Mola. Grâce à un beau mouvement collectif de Sofiane Guitoune et d'Antoine Dupont, conclu aux pieds des poteaux par le demi de mêlée (51').

Rebelote dix minutes plus tard à l'heure de jeu (62'), avec cette fois-ci Pita Ahki. En face, les Irlandais semblent toujours impuissants face à la vague Rouge et Noir. Alors Ugo Mola fait tourner. Standing ovation pour Antoine Dupont et Cheslin Kolbe.

Ça n'empêche pas Thomas Ramos d'aller une nouvelle fois aplatir dans l'en-but de l'Ulster après une action d'école, réglée au millimètre près (67'). L'Ulster marque le dernier essai de la rencontre (72').

Score final : 36-8. Le Stade Toulousain affrontera Exeter ou Northampton en demi-finale de Champions Cup. Seule mauvaise nouvelle de l'après-midi, la blessure de Iosefa Tekori.