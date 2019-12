Challenge Cup : l'UBB assure l'essentiel face à Agen (33-6)

On ne retiendra pas grand chose de ce samedi pluvieux à Chaban-Delmas. Si ce n'est une précieuse victoire bonifiée qui permet à l'Union Bordeaux-Bègles de continuer à faire la course en tête dans la poule 3.

Bordeaux, France

Comme attendu, Agen montre un meilleur visage que la semaine dernière et monopolise le ballon en début de match. Il faut attendre un bon quart d'heure avant de voir l'UBB à l'attaque. Sur un service au pied de Botica, Tamanivalu permet aux Girondins de prendre pour la première fois l'avantage (7-3, 17ème).

Six minutes plus tard, Cordero double la mise (14-3, 23ème). Mais sous un crachin et un vent fort, l'Union peine. Maladresses techniques, touches perdues, fautes au sol. Le SUA s'accroche, marque une pénalité et ne rentre aux vestiaires qu'avec huit points de retard (14-6, 40ème).

Le jeu aux abonnés absents

La seconde période reprend avec un essai en force de Maynadier (21-6, 42ème). Mais il est toujours aussi difficile de produire du jeu du côté de l'Union qui doit attendre l'heure de jeu pour décrocher le bonus offensif par Gorgadze (26-6, 64ème).

Très actif, le Géorgien Beka Gorgadze a inscrit son premier essai de la saison. © Radio France - Justine Hamon

Dans un match devenu sans enjeu, le jeune Baptiste Germain s'offre le luxe d'un essai pour ses débuts à Chaban (33-6, 73ème).

Rien de folichon donc mais l'essentiel est là. L'UBB garde les commandes de la poule 3 avant le match de ce samedi après-midi entre les Wasps et Edimbourg. L'Union qui recevra les Ecossais le 11 janvier avec, en cas de victoire, un billet assuré pour les quarts de finale.