Challenge Cup - UBB : Lam titulaire, Petti en troisième ligne contre Edimbourg

Christophe Urios n'a procédé qu'à deux changements par rapport au XV de départ aligné samedi dernier face à Brive (25-20) en Top 14. Histoire sans doute de garder les automatismes nés du premier match officiel de la saison.

Le manageur a décidé de lancer Ben Lam, une des recrues phares de l'intersaison en provenance des Hurricanes, qui n'avait jusqu'ici joué qu'un bout de match amical face à Clermont. "C'est le bon moment, on attend de lui qu'il marque des essais. Il est fort dans son couloir, difficile à arrêter. Comme c'est une défense qui travaille beaucoup, il me semble que plus on aura de monde pour arrêter Ben Lam, plus on aura d'espaces ailleurs."

On prend un risque en termes d'organisation collective. Mais la vie est un risque et ce sont des matches où il faut prendre des risques.

L'autre changement, c'est le retour de l'expérimenté australien Kane Douglas en deuxième ligne aux côtés de Jandre Marais. Retour qui permet à Christophe Urios de faire glisser Guido Petti, déjà précieux face à Brive, en troisième ligne.

"Je veux que le maximum de nos meilleurs joueurs soient sur le terrain, explique-t-il. C'est quelque chose que j'ai déjà en tête depuis qu'il a signé chez nous. On prend un risque en termes d'organisation collective. Mais la vie est un risque et ce sont des matches où il faut prendre des risques."

Le demi de mêlée Yann Lesgourgues sera une nouvelle fois associé à Matthieu Jalibert. © Radio France - Justine Hamon

En l'absence de Seta Tamanivalu (suspendu) et de Rémi Lamerat, le duo Jean-Baptiste Dubié-Ulupano Seuteni est reconduit au centre. Pas de changement non plus au niveau de la charnière où Yann Lesgourgues, qui vient de prolonger son contrat, sera de nouveau associé à Matthieu Jalibert. A noter également la première apparition dans le groupe du pilier tongien Ben Tameifuna et du centre Pablo Uberti qui débuteront sur le banc.

Côté écossais, sept changements par rapport à l'équipe qui a disputé et perdu sa demi-finale de Pro 14 face à l'Ulster. Edimbourg reviendra notamment à Chaban-Delmas sans son puissant ailier sud-africain Duhan van der Merwe ni son centre international écossais Mark Bennett.

Les compos

UBB : Ducuing - Cordero, Dubié, Seuteni, Lam - Jalibert (o) Lesgourgues (m) - Petti, Tauleigne, Diaby - Marais, Douglas - Cobilas, Maynadier, Poirot (c).

Remplaçants : Dweba, Kaulashvili, Tameifuna, Cazeaux, Woki, Lucu, Botica, Uberti.

Edimbourg : Kinghorn - Graham, Johnstone, Taylot, Hoyland - van der Walt (o) Shiel (m) - Watson, Mata, Ritchie - Gilchrist, Toolis - Berghan, McInally (c), Schoeman.

Remplaçants : Willemse, Sutherland, McCallum, Davidson, Bradbury, Haining, Nutton, Dean.