Challenge Cup - UBB : Bristol, carrefour des ambitions

Si elle veut disputer une première finale européenne, l'Union Bordeaux-Bègles va devoir aller s'imposer ce vendredi (20h45) sur la pelouse d'Ashton Gate, où l'attendent des Bristol Bears sûrs de leur force et désireux de marquer l'histoire.

C'est un choc d'ambitieux, qui s'affirment depuis peu dans leur championnat respectif et qui vont s'affronter pour une place en finale à armes égales dans un stade vidé de ses supporters. "On est super contents parce que sportivement c'est génial mais ça n'a pas la même saveur" avoue le capitaine Jefferson Poirot dans la lignée du quart de finale face à Edimbourg où les joueurs n'avaient pas pu communier comme ils l'auraient voulu avec le public de Chaban-Delmas.

Face à elle, l'équipe des Bristol Bears avec d'abord quelques grands noms. L'ancien joueur de l'UBB Semi Radradra bien sûr, mais aussi les internationaux anglais Nathan Hughes et Kyle Sinckler ou encore l'ancien All Black, le capitaine Steven Luatua. "Ce serait dangereux de ne se concentrer que sur lui, ajoute le pilier gauche. Déjà on va essayer de ne pas les laisser avancer. Si Semi est dans l'avancée, c'est compliqué. Si Semi est sous pression..."

Bristol favori sur le papier

C'est aussi une équipe en confiance, sûre de sa force après sa démonstration en demi-finale ((56-17) face aux Dragons de Newport. Et dans le rythme puisqu'elle dispute déjà son neuvième match de la saison (cinq victoires, trois défaites).

Bordeaux devra avoir une défense très agressive des les premiers temps de jeu pour arrêter leur avancée. En conquête, je pense que la mêlée de l'UBB peut prendre le dessus et les priver de ballons en touche sera une des clés du match — Jeremy Davidson, manageur de Brive

Mais c'est une équipe qui n'est pas imbattable. Ces dernières semaines, Exeter, Sale et Northampton ont montré la voie à une UBB qui a les moyens de rivaliser et qui n'a sans doute rien à envier à son adversaire niveau rugby.

Bristol n'a fait qu'une bouchée de Newport en quart de finale. © Maxppp - Maxppp

"C'est une équipe qui travaille vachement sur la vitesse du ballon et joue à très haute intensité, explique le manageur de Brive, Jeremy Davidson, qui a subi deux lourdes défaites en phase de poule face à Bristol. Bordeaux devra avoir une défense très agressive des les premiers temps de jeu pour arrêter leur avancée. En conquête, je pense que la mêlée de l'UBB peut prendre le dessus et les priver de ballons en touche sera une des clés du match."

A condition de pouvoir tenir le rythme aussi tôt dans la saison. A condition aussi de faire abstraction du coté historique de la rencontre. Cette expérience des phases finales que possède son manageur Christophe Urios et certains cadres de l'équipe (Poirot, Douglas, Petti, Cordero). En clair, la capacité à être présent le jour J.

Bristol-UBB, c'est à vivre en direct sur France Bleu Gironde à partir de 20h avec Julien De Jong, Arnaud Carré et l'ancien international Guy Accoceberry.

