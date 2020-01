Challenge Cup - UBB : Edimbourg pour prendre enfin le quart

Bordeaux, France

L'Union cherche une première phase finale en coupe d'Europe alors qu'Edimbourg l'a disputée ces trois dernières saisons. Une statistique qui résume la différence d'expérience entre les deux clubs qui n'ont pas, il faut le préciser, la même ancienneté.

Mais cette saison, l'UBB a des arguments pour commencer à combler son handicap. Toujours invaincue dans cette Challenge Cup et dans son stade Chaban-Delmas, Top 14 compris, elle reçoit des Ecossais chez qui elle avait rivalisé à l'aller (16-16).

Un match pour grandir

"C'est un point de passage important, essentiel, rappelle Christophe Urios, qui peut nous qualifier dès samedi pour la première fois dans l'histoire du club. Maintenant on a deux matches donc tout ne sera pas perdu samedi."

Pour valider son billet, l'UBB doit marquer quatre points de plus qu'Edimbourg au classement. C'est à dire gagner sans laisser de bonus à son adversaire. Ou aller chercher une victoire bonifiée si les Ecossais décrochent un bonus offensif ou défensif. Sinon, l'Union aura une session de rattrapage samedi prochain chez les Wasps de Londres pour arracher, au pire, une place de meilleur deuxième.

Peut-être le match le plus important de la jeune carrière de Geoffrey Cros. © Radio France - Justine Hamon

"On va tout faire pour être la première génération à qualifier l'UBB en phase finale, avance le jeune ailier Geoffrey Cros. Ils ont sûrement plus d'expérience, un gros pack, de la qualité et de la vitesse derrière, des joueurs très talentueux mais on attend ce rendez-vous avec impatience."

Impatient aussi, le capitaine Jefferson Poirot qui garde haut placé le souvenir d'un quart de finale européen disputé avec Brive. "Un gros test, des matches qu'on doit aimer jouer et qu'on aime jouer. On a envie de montrer qu'on est à la hauteur."

Après une première manche à Murrayfield où les deux équipes étaient restées un peu en retrait, le duel entre le leader du Top 14 et celui de la conférence B du Pro 14, le duel s'annonce haletant. "Je pense que ça ira plus vite, estime le pilier international. Au match aller, on a été surpris de leur style de jeu, une équipe qui nous avait proposé beaucoup de jeu de pression. On est sur une dynamique où on a beaucoup de confiance dans ce qu'on fait. On essaie de dédramatiser le moment, de ne pas se mettre une pression inutile et négative, de continuer à jouer notre rugby. On n'a pas envie de jouer petit bras."

Jefferson Poirot : "On n'a pas envie de jouer petit bras" Copier

L'UBB, avec sa meilleure équipe du moment, a donc rendez-vous avec sa jeune histoire dans une rencontre qui peut la faire grandir et lui faire goûter à des phases finales qu'elle aspire aussi à découvrir en championnat.

UBB - Edimbourg, match à suivre sur France Bleu Gironde samedi à partir de 13h30.