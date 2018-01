Battue logiquement samedi chez les Dragons de Newport (33-17) et éliminée, l'Union Bordeaux-Bègles a une nouvelle fois échoué à s'inviter en phases finales. Un échec de plus qui pose question.

Ils étaient venus avec des intentions et l'espoir de vivre enfin l'ivresse d'une phase finale européenne. Mais les joueurs de l'UBB n'ont pas réussi à se hisser à la hauteur du rendez-vous.

"On avait coché ce match comme un match tremplin, avoue le troisième ligne Alexandre Roumat. C'est inadmissible à ce niveau de ne pas avoir la rigueur qu'on aurait dû avoir. On a trop subi, on a manqué d'agressivité et le verrou a pété. Ça nous coûte cher."

"On est passé à côté de quelque chose, ajoute le jeune arrière Geoffrey Cros. On voulait vraiment chercher une qualification, la première du club. On part d'ici avec des regrets."

D'autant plus rageant qu'après avoir beaucoup trop subi, l'Union avait réussi à repasser devant (12-17, 57ème) avant d'encaisser un essai casquette sur un dégagement contré de Jules Gimbert. Et qu'à la lecture des autres résultats de la journée, un point de bonus défensif aurait suffi...

L'UBB n'y arrive pas

Cette rencontre avait été présentée comme celle qui aurait pu pimenter la deuxième partie de saison. Le pilier Sébastien Taofifenua dresse un constat d'échec. "C'est encore une désillusion, une de plus. Il faut vraiment que ça nous serve pour la suite. On se projetait vraiment sur des phases finale, et voilà, on n'y arrive pas. Ça fait trop de fois où on se sent en mesure et où on n'est pas capable...Il va falloir cravacher et travailler encore plus. Il n'y a pas de secret."

Le revers de Rodney Parade, le premier de l'ère Rory Teague, montre qu'il manque encore quelque chose à une Union qui peine à se sublimer dans ce type de match couperet. Reste maintenant le Top 14 et un long sprint de onze matches pour tenter d'accrocher une place dans les six. A commencer par celui qui attend les Girondins samedi à Mayol face au RCT.