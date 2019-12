Challenge Cup – UBB : enfoncer le clou face à Agen

Après sa démonstration (3-73) à Armandie, l’Union Bordeaux-Bègles retrouve ce samedi (14h) le SUA à Chaban-Delmas. Et vise une victoire, si possible bonifiée, pour s’offrir un "huitième de finale" le 11 janvier face à Edimbourg.

Bordeaux, France

Pour l’UBB, le match le plus important de la journée est peut-être celui qui se jouera à Coventry entre les Wasps et Edimbourg. A égalité au classement avec les Ecossais (12 points), les Girondins soutiendront à distance les Londoniens qui pourraient leur permettre de prendre seuls la tête. Avant de recevoir les Ecossais lors de la 5ème journée pour la « finale » de la poule 3.

Car on imagine mal l’Union se prendre les pieds dans le tapis agenais. Les onze essais inscrits dans le Lot-et-Garonne vendredi dernier, la dynamique d’une équipe invaincue sur ses terres et en pleine confiance et le peu d’appétence manifeste du SUA pour les affaires européennes font de l’UBB la grandissime favorite de cet affrontement.

Un SUA vexé, une UBB prévenue

Si l'équipe girondine se méfie, c'est d'abord d'elle-même. Entre capitaliser sur la confiance et verser dans l'euphorie, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. "_Quand on les a reçus en championnat (ndlr : 23-0), ça a été compliqué, rappelle le demi de mêlée Maxime Lucu. Ils nous ont mis du combat et on a eu du mal à mettre notre jeu en place. On était impatient, on n'était pas propre ou pas concentré. Il faut comme on l'a fait la semaine dernière prendre notre rugby par le bon bout._"

Le 9 novembre face au SUA, l'UBB de Maxime Lucu avait été accrochée pendant 40 minutes. © Radio France - Justine Hamon

Maxime Lucu : "Prendre notre rugby par le bon bout" Copier

Si une réaction d’orgueil de l'équipe agenaise vexée est à prévoir, les Girondins ont les armes pour faire face. Et un collectif où en dehors de Diaby (suspendu), d'Amosa, Dufour et Buros (blessés), tout le monde est désireux de participer à l'aventure et fait les efforts pour. Les joueurs changent, la victoire reste. A l'Union de laisser ses voyants au vert.

►►► Suivez le match en direct action par action

La compo

UBB : Cordero - Cros, Radradra, Tamanivalu, Connor - Botica (o) Lesgourgues (m) - Gorgadze, Tauleigne, Woki - Marais (c), Douglas - Cobilas, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Pelissié, Delboulbès, Tabidze, Cazeaux, Higginbotham, Germain, Jalibert, Seuteni.

►►►Suivez le match en direct avec France Bleu Gironde à partir de 15h.