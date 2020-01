Challenge Cup - UBB : finir le boulot aux Wasps

Bordeaux, France

Qualifiée pour la première fois de sa jeune histoire pour le rendez-vous du printemps européen, l'UBB est en ballottage favorable pour jouer ce quart de finale au stade Chaban-Delmas. L'affaire pourrait même entendue avant son match à Coventry si Castres ne s'impose pas ce vendredi (20h) à Worcester. Le vainqueur de cette poule 1, où les Dragons de Newport sont aussi en course, aurait au maximum 20 points et serait le plus "mauvais premier" de la phase de poule.

Mais l'Union refuse de se plonger dans ces calculs qui pourraient perturber son rendement à la Ricoh Arena . Elle a les cartes en main et entend bien les utiliser. "On s'est beaucoup focalisé sur nous cette semaine, assure le capitaine Mahamadou Diaby et on a envie d'arracher ce quart à la maison de par nos efforts à nous."

Le groupe girondin, qui n'a plus connu la défaite depuis mi-octobre à Brive, veut aussi étendre sa série de dix rencontres d'affilée sans revers.

En l'absence de Jefferson Poirot, Mahamadou Diaby sera le capitaine de l'UBB à Coventry. © Radio France - Justine Hamon

Mahamadou Diaby : "Finir invaincu cette phase de poules" Copier

"Il y a tout cette dynamique à entretenir, poursuit le troisième ligne, et vouloir finir invaincu sur cette phase de poules c'est un bel objectif. Ce serait une belle récompense pour tout le travail qui a été fourni. On a plein de petits objectifs qui doivent nous permettre d'être plus que motivés pour aller affronter les Wasps."

Des places à gagner pour Toulouse

L'Union s'est envolée vendredi pour l'Angleterre sans ses cinq internationaux français (Poirot, Cazeaux, Woki, Lucu, Jalibert) mais compte sur la richesse de son effectif et l'émulation interne pour atteindre ses objectifs. Une nouvelle fois, l'équipe sera renouvelée aux deux-tiers.

"On fait jouer la concurrence à fond, précise Jean-Baptiste Poux en charge de la mêlée. _Les joueurs savent qu'ils doivent être performants le weekend parce que s'il se loupent, ils ne joueront pas le match suivant. Christophe (ndlr : Urios) fait des rotations et quand tu as la chance d'être dans le groupe, il faut se donner à fond. Les performances du weekend valident le fait qu'on soit sélectionné le weekend d'après._"

Jusqu'ici, la concurrence bat son plein. Et ça marche. © Radio France - Justine Hamon

Jean-Baptiste Poux : "S'ils se loupent, ils ne joueront pas le match suivant." Copier

Et si les "Anglais" veulent être sur la feuille de match dimanche prochain pour le choc de Top 14 à Toulouse, ils ont tout intérêt à être très bons. Surtout qu'en face, il y aura du répondant, les Wasps, hors course, ayant à cœur de bien finir devant leur public.

"_C'est une équipe qui nous avait posé beaucoup de problème_s, rappelle Mahamadou Diaby. Une équipe très dense, qui joue très bien au rugby, spécialiste dans le jeu au sol. On a su avec le caractère revenir à la fin. Je pense que ça va être encore un match de très haut niveau ce weekend. Qui plus est chez eux, une équipe de prestige. Il y a toute une histoire là-bas. C'est un gros club, une grosse équipe."