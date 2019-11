Challenge Cup - UBB : "frapper fort" face aux Wasps

Bordeaux, France

Blair Connor est le seul rescapé de la saison 2011-12 où l'UBB, tout juste promue en Top 14, avait été balayée à Chaban Delmas (14-47) par les Wasps de Londres.

"Je n'ai plus beaucoup de matches dans ma carrière, explique l'ailier australien, je n'ai plus beaucoup de chances pour jouer une phase finale. Cette année on veut gagner pour créer l'histoire de ce club."

La même routine qu'en Top 14

Aucun signe de relâchement donc après le succès en championnat face à Agen. L'UBB est déterminée à bien entrer dans cette Challenge Cup. "Ça a été dit en début de saison, décidé entre les joueurs et le staff, rappelle le capitaine Jefferson Poirot. Ce match on l'a préparé comme un match très important du championnat. On doit frapper fort et on a l'adversaire pour."

Christophe Urios et l'UBB espèrent vivre pour la première fois une phase finale européenne. © Radio France - Justine Hamon

Les Wasps, avant-derniers de la Premiership (une victoire, trois défaites) mais vieux routier du circuit européen, sont une valeur sûre du rugby anglais. Emmenés par leur capitaine international Joe Launchbury, ils vont constituer un test d'envergure estime le manageur Christophe Urios. "On aura un match difficile parce c'est une équipe typiquement anglaise; très agressive, très frontale. On est prévenus donc je veux voir si on veut vraiment jouer la coupe d'Europe."

Le staff a concocté un XV compétitif pour maintenir la dynamique actuelle, rester invaincu à Chaban-Delmas et prendre un bon départ dans une compétition où le droit à l'erreur est très limité. "Par le passé le Challenge nous a souvent cassé la dynamique, avoue Jefferson Poirot. Le but, ça va être continuer à avoir envie de gagner, continuer à avoir envie d'être meilleur. Ça va être un match de très haut niveau. On a fait de belles choses. Là il y l'envie d'être meilleur que lors des dernières sorties."

Et ainsi planter le décor de cette campagne de Challenge Cup où l'Union rêve d'offrir à son président Laurent Marti ce qu'il attend depuis maintenant huit ans : un quart de finale à domicile.