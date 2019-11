Challenge Cup - UBB : huit changements pour Edimbourg

Une semaine après une entame réussie face aux Waspes (40-30), l'Union Bordeaux Bègles se présentera ce vendredi (20h35) à Murrayfield avec une équipe renouvelée à moitié. Et l'envie de confirmer.

Remplaçant et auteur d'un essai face aux Wasps, Scott Higginbotham débutera en Ecosse

Bordeaux, France

A regarder la composition du XV de départ aligné à Murrayfield, on en oublierait presque que de nombreux cadres de l'UBB vont passer le weekend en Gironde. Et pourtant. Jefferson Poirot, Vadim Cobilas, Cyril Cazeaux, Alexandre Roumat, Yann Lesgourgues et Nans Ducuing ne sont pas dans l'avion qui décolle de Mérignac ce vendredi après-midi.

Le staff continue de faire tourner l'effectif et pour l'instant ça lui réussit. Pour le deuxième acte de cette Challenge Cup, il a procédé à huit changements par rapport à l'équipe qui a démarré face aux Anglais.

Première pour le talonneur Clément Renaud

Thierry Paiva retrouve sa place au poste de pilier gauche. La deuxième ligne sera toute neuve avec Kane Douglas et Alexandre Flanquart. Cameron Woki est le seul rescapé d'une troisième ligne où il sera épaulé par Scott Higginbotham et Beka Gorgadze. Ce sera le premier match du Géorgien depuis son retour de la coupe du monde.

Après la coupe du monde, Beka Gorgadze va lancer sa saison avec l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

A la charnière, Matthieu Jalibert, promu capitaine, guidera le jeu avec Maxime Lucu. Enfin il y a deux changements dans la ligne de trois-quarts avec les titularisations de UJ Seuteni et de Santiago Cordero.

Suite à la blessure du talonneur Florian Dufour, l'espoir Clément Renaud, 19 ans, va vivre ses premiers frissons avec les pros.

Du côté d'Edimbourg, pas moins de treize changements dans l'équipe que réintègrent huit internationaux. L'ancien ouvreur de l'UBB Simon Hickey sera remplaçant.

Après la première journée, l'UBB et Edimbourg sont en tête de leur poule avec cinq points. Les Wasps et Agen, qui s'affronteront ce samedi en Angleterre, ont leur compteur toujours bloqué à zéro.

Les compos

Edimbourg : Kinghorn - Sau, Bennett, Scott, Van der Merwe - Van der Walt (o) Pyrgos (m) - Crosbie, Mata, Bradbury - Gilchrist, Toolis - Ceccarelli, Willemse, Schoeman.

Remplaçants : Fenton, Bhatti, Berghan, Douglas, Barclay, Shiel, Hickey, Taylor.

UBB : Buros - Cordero, Radradra, Seuteni, Connor - Jalibert (o) Lucu (m) - Woki, Higginbotham, Gorgadze - Flanquart, Douglas - Kaulashvili, Pelissié, Paiva.

Remplaçants : Renaud, Ravai, El Fakir,Marais, Tauleigne, Gimbert, Botica, Tamanivalu.