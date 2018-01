Les entraîneurs ne se sont pas contentés de mettrre le trio international (Poirot, Maynadier, Serin) en vacances cette semaine. Ils ont aussi décidé d'aborder dans sa globalité la double confrontation avec la franchise gallloise.

Si Nans Ducuing, malade, a dû déclarer forfait, des joueurs comme Marc Clerc, Vadim Cobilas, Jandre Marais, Cameron Woki ou encore Julien Rey ont été mis au repos dans l'optique du retour à Rodney Parade où l'Union devra s'imposer si elle veut décrocher son ticket au titre de meilleur deuxième.

Coucou, revoilà Naqalevu remis de sa blessure au mollet. © Radio France - Justine Hamon

Pour compenser, l'Union enregistre des retours. Ole Avei sera titulaire au talon, tout comme Peni Ravai au poste de pilier droit et Geoffrey Cros, remis de sa commotion, à l'arrière. Retour également, mais sur le banc, du troisième ligne Leroy Houston, qu'on n'avait plus vu depuis le déplacement à Newcastle début décembre en raison d'une luxation à l'épaule, et du centre Apisai Naqalevu, éloigné des terrains depuis le 25 novembre et de Metuisela Talebula absent le weekend dernier face à Lyon.

En l'absence du duo Baptiste Serin - Yann Lesgourgues, c'est Gauthier Doubrère qui aura la charge, avec Matthieu Jalibert, d'animer des lignes arrières au sein desquelles le Fidjien Ben Volavola débutera au centre.

Les compos :

UBB : Cros - Connor, Volavola, Lonca, Fuatai - Jalibert (o) Doubrère (m) - Roumat, Tauleigne, Diaby - Cazeaux, Jones - Ravai, Avei Taofifenua.

Remplaçants : Pelissié, Paiva, Tabidze, Gayraud, Houston, Gimbert, Talebula, Naqalevu.

Newport : O'Brien - Hewitt, Warren, Dixon, Rossser - Jones (o) Pretorius (m) - Benjamin, Blake, Wainwright - Hill, Landman - Fairbrother, Dee, T.Davies.

Remplaçants : Belcher, Garrett, Hobbs, J.Davies, Meyer, Dabos, Henson, Howard.