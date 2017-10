Challenge Cup - UBB : "La blessure de Darly Domvo nous a mis un coup derrière la tête"

Capitaine d'une Union Bordeaux-Bègles new-look et auteur d'un doublé, le centre Jean-Baptiste Dubié revient sur la victoire bonifiée (17-57) remportée à Enisei, sur la nouvelle grave blessure de l'arrière Darly Domvo et sur ce périple parfois folklorique aux portes de l'Asie.

France Bleu : une belle victoire ternie par la blessure de Darly Domvo ?

Jean-Baptiste Dubié : Oui. On espère que ce n'est pas trop grave. Il a eu très peur au début, il était sous le choc mais disait que la douleur n'était pas si importante que ça. Ça a l'air d'être une luxation de la cheville, ça reste moins grave qu'un genou. C'est sûr que ça nous a mis un coup derrière la tête parce qu'il restait vingt minutes de jeu et on aurait aimé que le match se termine de suite. On est malheureux pour lui. Il revient bien, c'est quelqu'un de très fort, qui a énormément de courage. Il ne faut pas qu'il lâche. On sera là pour lui faire ressentir qu'il ne doit pas lâcher et qu'on a besoin de lui.

On a eu vingt heures de trajet donc le temps de discuter. Dans les générations de maintenant, ils sont très professionnels même s'ils paraissent un peu nonchalants et qu'il faut juste leur taper un peu derrière la tête. Ils sont bons de plus en plus tôt.

Vous étiez le capitaine d'une équipe rajeunie. Votre regard sur la prestation des jeunes pousses de l'UBB ?

Ils ont été très sérieux, très appliqués. On a eu une semaine compliquée avec un entraînement le mardi à Bordeaux puis une mise en place par zéro degré sur le stade d'Enisei. On a eu vingt heures de trajet donc le temps de discuter. Dans les générations de maintenant, ils sont très professionnels même s'ils paraissent un peu nonchalants et qu'il faut juste leur taper un peu derrière la tête. Ils sont bons de plus en plus tôt. Pablo Uberti, Iban Etcheverry, Mathieu Jalibert, qui finit homme du match, et j'en oublie...On a essayé de s'appuyer devant sur des mecs d'expérience comme Ole Avei ou Hugh Chalmers. On a essayé de faire quelque chose de bien, de se faire plaisir. Les conditions n'étaient pas vilaines parce qu'il faisait froid mais la pelouse était super. C'est très bien et encourageant pour la suite.

On monte dans un bus pour aller au match. Le chauffeur ne veut pas partir, il ne comprend pas parce qu'il ne parle pas anglais. Il croit qu'on n'est pas la bonne équipe. Il ne sait pas où il faut aller.

Le bonus offensif ramené de Sibérie peut compter au final ?

Sur ce genre de compétition, les points de bonus vont compter car ça va être très serré. Le but c'est de sortir premier de cette poule, si on peut. Aller prendre cinq points là-bas, c'est quelque chose de pas facile. C'est très positif.

Dubié, Chalmers et Lesgourgues ont encadré la jeunesse bordelaise. © Radio France - Justine Hamon

Quelle image allez-vous garder de ce périple au fin fond de la Russie ?

L'image est folle et drôle. On monte dans un bus pour aller au match. Le chauffeur ne veut pas partir, il ne comprend pas parce qu'il ne parle pas anglais. Il croit qu'on n'est pas la bonne équipe. Il ne sait pas où il faut aller. On se retrouve dans un bus avec des rideaux bleus à parures couleur or, on s'est tous regardé en se disant qu'on était dans un autre monde. C'est beau de pouvoir vivre ça et c'est grâce au rugby. On a été extrêmement bien accueillis et on finit par une victoire. Malgré cette petite tâche obscure qui nous fait mal au cœur avec la blessure de Darly, on va retenir le positif et il nous tarde de rentrer pour se reposer. Même si le trajet va être long.