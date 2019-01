Challenge Cup - UBB : le Connacht, sparring-partner de luxe avant Agen

Un match pour du beurre mais une dynamique à entretenir. Éliminée de la course aux quarts de finale, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit ce samedi (16h) la province du Connacht avec la ferme intention d'empêcher les Irlandais de se qualifier. Et l'envie de préparer au mieux le derby face à Agen en Top14.

Bordeaux, France

A défaut de s'ouvrir pour la première fois la porte des quarts de finale, l'UBB ne prend pas la Challenge Cup par dessus la jambe. Si elle ne met pas forcément tous les atouts de son côté, elle va une nouvelle fois se servir de l'Europe pour répéter ses gammes avant le derby face à Agen. Où elle n'aura pas le droit à l'erreur.

Face à elle, une solide équipe irlandaise qui l'avait battue (22-10) à l'aller et qui vient à Chaban-Delmas avec une obligation de victoire pour assurer une qualification en quarts, la quatrième de rang.

Serin et Poirot seront là

Un match loin d'être anodin, au moins au niveau de son contenu, explique le jeune talonneur Maxime Lamothe. "C'est un match important quand même parce que c'est une équipe qui est très forte et ça permet de bien préparer le match face à Agen. Et puis on est des compétiteurs, on veut tout gagner."

Après avoir joué en troisième ligne à Perpignan, Maxime Lamothe retrouvera son poste de talonneur face aux Irlandais. © Radio France - Justine Hamon

Plusieurs indices laissent à penser que le staff girondin prend ce match au sérieux. D'abord la présence des deux internationaux français Jefferson Poirot et Baptiste Serin à deux jours de leur départ pour l'équipe de France. Ensuite, le choix de la continuité avec quatre changements seulement dans le XV de départ et une ligne de trois-quarts quasi inchangée.

Mariano Galarza et Alexandre Roumat vont reprendre le rythme de la compétition tout comme Vadim Cobilas et Adrien Pelissié qui entreront en jeu. Tandis que Clément Maynadier, Kane Douglas et Yann Lesgourgues sont mis au repos. Dynamique de victoire et gestion humaine : le derby face à Agen a déjà commencé.

Les compos :

UBB : Domvo - Plazy, Tamanivalu, Seuteni, Tilsley - Méret (o) Serin (m) - Roumat, Houston, Woki - Cazeaux, Galarza - Afatia, Lamothe, Delboulbès.

Remplaçants : Pelissié, Poirot, Cobilas, Amosa, Decron, Gimbert, Desaubies, Cros.

Connacht : O'Halloran - Leader, Farrell, Aki, Healy - Horwitz (o) Kerins (m) - Connolly, McKeon, Boyle - Roux, Thornbury - Bealham, Delahunt, McCabe.

Remplaçants : Murphy, Burke, Robertson-McCoy, Cannon, Masterson, Blade, Carty, Griffin.