Challenge Cup - UBB : ne pas perdre le fil à Edimbourg

Pour son deuxième match européen, l'Union Bordeaux-Bègles s'attend à souffrir ce vendredi (20h35) à Murrayfield face à une solide équipe écossaise. Il lui faudra du tempérament et de la solidarité pour ne pas faire le voyage à vide et garder toutes ses chances de qualification.

Si les joueurs de cornemuse ne seront pas perchés sur les toits de Murrayfield, s'il n'y aura pas de "Flower of Scotland" à vous faire hérisser le poil, si l'antre aux 67 000 sièges de la sélection nationale sonnera le creux, le danger sera bien présent sur la pelouse écossaise.

Après avoir fait le boulot à Agen en ramenant un succès bonifié (31-10), les "seconds couteaux" d'Edimbourg vont laisser la place aux cadres. Treize changements annoncés dans une équipe qui va gagner en expérience avec le retour de huit internationaux. Six Ecossais (Kinghorn, Bennett, Scott, Pyrgos, Toolis, Bradbury), le pilier italien Ceccarelli et Mata, le troisième ligne centre des Fidji.

Trois quarts à la suite

"On a fait un gros match contre les Wasps, rappelle l'ouvreur Matthieu Jalibert promu capitaine. Là on a un gros défi. Edimbourg à Murrayfield, une grosse écurie avec des internationaux écossais, ça va être un bon test pour nous. D'aller là-bas et voir un peu ce qu'on vaut. C'est une équipe joue, qui déplace beaucoup et met de la vitesse dans son jeu. Ils aiment bien porter le ballon sur de longues séquences et chercher les brèches sur l'épuisement."

Matthieu Jalibert en action face aux Wasps de Londres. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB, vainqueur des Wasps (40-30), est donc très attendue par une formation écossaise qui a, comme elle, très bien entamé son championnat domestique (troisième avec quatre victoires et deux défaites) avec un sans faute à domicile. Edimbourg est un vieil habitué de la scène européenne. Il reste sur trois quarts de finale consécutifs dont l'un l'an dernier en Champions Cup battu d'un rien (13-17) par le Munster. En 2015, il avait atteint la finale de Challenge Cup après avoir affronté et battu deux fois l'UBB.

Les questions d'Urios

L' Union va donc devoir hausser son niveau et montrer son tempérament pour ne pas faire le voyage à vide en Ecosse. "Il me tarde de voir ce qu'on a envie de faire, avoue Christophe Urios. Je veux voir des attitudes de combattant à l'extérieur. Ce n'est pas le rugby qui va nous faire gagner ces matches, c'est l'état d'esprit. Ça, il faut qu'on se le mette bien en tête. Et des fois je me pose des questions."

Christophe Urios attend ses joueurs au tournant de l'extérieur © Radio France - Justine Hamon

Le manageur englobe le match en Ecosse avec les deux déplacements qui suivront. Au Racing 92 en Top 14 puis à Agen, de nouveau en Challenge Cup. Comment ses joueurs vont-ils entrer dans l'hiver ? Est-ce que son équipe, auteur d'un début de saison réussie, veut et va encore progresser ? Est-elle capable de se faire violence pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée ? Autant de questions qui trouveront un début de réponse sur la pelouse de Murrayfield.

