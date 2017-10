Challenge Cup : l'UBB se fait surprendre par Newcastle (20-21)

Face à des Anglais consistants et pragmatiques, l'Union Bordeaux-Bègles concède sa première défaite à domicile de la saison et hypothèque ses chances de qualification pour les quarts de finale.

Dans une rencontre entre deux équipes en confiance ayant remporté cinq de leurs sept matches cette saison toutes compétitions confondues, l'entame est bordelaise.

Tauleigne et Tao ouvrent leur compteur

Après un premier temps fort sanctionné par le pied de Simon Hickey (3-0, 3ème), Jandre Marais s'arrache et transmet à Marco Tauleigne pour une course rageuse qui l'envoie dans l’en but (10-0, 9ème).

J’ai beau suivre en live tweet j’ai quand même fait la danse de la joie pour l’essai de @MarcoTauleigne#UBBNEW ♥️🎉 — audrey (@unionbdxb) October 21, 2017

Mais les Falcons ne sont pas 4èmes de la Premiership pour rien. Ils mettent la main sur le ballon, enchaînent les temps de jeu et arrivent à trouver la faille. Un essai en force signé du troisième ligne Ryan Burrows (10-7, 26ème).

Un carton jaune reçu par Jean-Baptiste Dubié (35ème) fait craindre une fin de période difficile. Mais l'UBB remet le pied sur l'accélérateur et après une série de percussions, c'est le pilier Sébastien Taofifenua qui s'écroule derrière la ligne pour donner dix points d'avance aux siens à la pause (17-7).

Newcastle repart fort et tient bon

A la reprise, coup de froid sur Chaban-Delmas. En supériorité numérique, Newcastle inscrit son deuxième essai par Toby Flood et revient à trois longueurs (17-14, 43ème). Hickey passe une pénalité (20-14, 53ème) mais la réponse anglaise est immédiate. Jon Welsh inscrit en force le 3ème essai d'une équipe de Newcastle qui passe devant au score pour la première fois de la soirée (20-21, 60ème).

L'UBB tente un dernier baroud et vient mourir à cinq mètres de la ligne, concédant sa première défaite à domicile de la saison.