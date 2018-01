Quatre pénalités, quatre ballons perdus en touche, l'UBB a été indisciplinée et approximative en première période conclue sur un score de 16-8 en faveur d'une équipe galloise qui s'est nourrie des fautes de son adversaire.

Un essai en contre de Benjamin et un sans faute au pied de l'ouvreur Jones. Les Dragons ont compté 13 points d'avance (3-16, 34ème) jusqu'à la réaction tardive de l'Union récompensée par un essai en bout de ligne de Jalibert (8-16, 37ème).

Un quart d'heure de folie

L'UBB revient des vestiaires beaucoup plus déterminée et suite à un maul, une transversale de Jalibert trouve Connor pour le deuxième essai girondin (15-16, 47ème).

Mais la réponse galloise est immédiate. En solitaire Pretorius va aplatir entre les perches pour redonner huit points d'avance aux Dragons (15-23, 53ème).

Peni Ravai a créé des brèches dans la défense galloise. © Radio France - Justine Hamon

Le match s'emballe et deux minutes plus tard, c'est au tour de Fuatai de marquer en coin ! L'UBB revient une nouvelle fois à une longueur (22-23, 57ème). Et il ne faut attendre que cinq minutes pour voir Cros aller inscrire l'essai du bonus (29-23, 61ème).

Et c'est ce même Cros qui s'offre le doublé à neuf minutes du terme (36-23, 71ème) et met a l'abri l'équipe girondine. Le dernier essai de Meyer ne changera rien (36-28). L'UBB a eu du retard à l'allumage mais ira bien jouer samedi (16h) à Rodney Parade une qualification pour les quarts de finale.