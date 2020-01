Challenge Cup - UBB : nouveau turnover aux Wasps

Bordeaux, France

Christophe Urios l'avait annoncé la semaine dernière. Les cinq internationaux français convoqués au rassemblement du XV de France seront ménagés ce weekend. Jefferson Poirot, Cyril Cazeaux, Cameron Woki, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert ne sont donc pas du voyage en Angleterre.

Alexandre Roumat sera le seul rescapé du pack aligné samedi dernier face à Edimbourg (32-17). Thierry Paiva rentre à gauche d'une première ligne où il sera associé à Adrien Pelissié et Lekso Kaulashvili.

Tamanivalu est de retour

La deuxième ligne sera inédite avec le duo Alexandre Flanquart et Jandre Marais et la troisième ligne plus classique avec Mahamadou Diaby, Marco Tauleigne et Alexandre Roumat.

Sans surprise, la charnière Yann Lesgourgues / Ben Botica sera à la manœuvre pour la sixième fois cette saison. Derrière, Rémi Lamerat fera équipe avec UJ Seuteni au centre. L'ailier Nicolas Plazy réintègre le triangle arrière aux côtés de Santiago Cordero et Nans Ducuing. A noter enfin le retour sur le banc de Seta Tamanivalu qui avait manqué les quatre dernières rencontres en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Titulaire à l'aller, Nicolas Plazy disputera son deuxième match de la saison. © Radio France - Justine Hamon

Malgré l'absence d'enjeu, les Wasps présentera un XV très compétitif avec le retour du néo-international gallois Will Rowlands associé en deuxième ligne au capitaine Joe Launchbury. L'ancien All Black Lima Sopoaga sera titulaire à l'ouverture, son compatriote et ancien Toulonnais Malakai Fekitoa aligné au centre.

Les compos

Wasps : Miller - Kibirige, Fekitoa, Gopperth, Bassett - Sopoaga (o) Robson (m) - Willis, Carr, Johnsone - Rowlands, Launchbury - Toomaga-Allen, Taylor, McIntyre.

Remplaçants : Oghre, West, Alo, Flament, Vailanu, Porter, Searle, Le Bourgeois.

UBB : Ducuing - Plazy, Lamerat, Seuteni, Cordero - Botica (o) Lesgourgues (m) - Diaby, Tauleigne, Roumat - Marais, Flanquart - Kaulashvili, Pelissié, Paiva.

Remplaçants : Maynadier, Ravai, Tabidze, Tutaia, Gorgadze, Gimbert, Méret, Tamanivalu.