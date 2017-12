L'Union Bordeaux-Bègles, opposée ce vendredi (20h30) à la modeste équipe russe, doit absolument gagner et si possible avec la manière. Pour garder un espoir de qualification, retrouver les bases de son jeu et se rassurer..

Une victoire en sept matches. L'Union commence à trouver le temps long. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même après avoir raté le coche à Toulouse, Pau ou encore face à Brive, et doit très vite casser cette spirale.

La saison passée, cette période avait déjà été compliquée avec une série noire de 11 matches entre décembre et mars, égayée par seulement deux victoires. Mais la comparaison s'arrête là estime Marc Clerc. "L'amalgame peut être vite fait, reconnaît le pilier droit, mais au fond de moi-même je n'ai pas cette sensation. Après, c'est le terrain qui parlera. A nous de remettre les bons ingrédients et de gagner le plus vite possible pour ne pas rentrer dans un cercle vicieux."

La thèse du coup de moins bien

Alors que la fin d'année 2016 avait plongé l'UBB dans le doute et provoqué le départ du manageur Raphaël Ibanez en mars, Marc Clerc plaide cette fois pour le coup de moins bien. "On a des joueurs qui ont été pas mal utilisés, on a eu des blessés. C'est dû à un état de forme du moment. On a un peu levé le pied de l'accélérateur. On peut retrouver un niveau plus haut que celui qu'on a actuellement."

Marc Clerc sait que l'UBB jouera gros samedi prochain face à La Rochelle. © Radio France - Justine Hamon

Marc Clerc : "Gagner le plus vite possible pour ne pas rentrer dans un cercle vicieux" Copier

L'UBB n'aura pas forcément besoin d'être euphorique pour venir à bout des modestes Russes d'Enisei, balayés 57-17 au match aller. Mais elle va devoir prendre le match et son adversaire au sérieux pour préparer plus sereinement le retour au Top 14 avec la venue le 23 décembre de l'épouvantail rochelais.

Serrage de boulons avant La Rochelle

Dans cette optique, plusieurs cadres ont été laissés au repos. A charge pour ceux qui joueront de remettre le train girondin sur les rails et notamment dans le registre de la défense et de la conquête pointées du doigt ces dernières semaines.

"Aller en Angleterre et prendre 50 points, ça fait mal, concède l'entraîneur des arrières Rory Teague après les huit essais encaissés à Newcastle. Mais il faut prendre le positif pour aborder le match suivant avec la banane."

Parmi les chantiers du duo Rory Teague - Jeremy Davidson, retrouver de la solidité défensive. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB espère donc chasser ses idées noires face à Enisei. "Ce serait très bien de gagner, ajoute le jeune ailier Iban Etcheverry, et de gagner avec la manière pour se remettre en confiance avant la grosse échéance de la semaine prochaine." Objectif victoire donc, bonus bienvenu, ce qui permettrait accessoirement à l'Union de rester mathématiquement dans la course aux quarts de finale avant la double confrontation avec les Dragons de Newport. Des Gallois qui reçoivent le leader Newcastle ce vendredi.