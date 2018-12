Challenge Cup - UBB : Sale, un match à ne pas brader

Bordeaux, France

Avec deux points en deux matches, l'UBB part de loin dans la course à la qualification. Revenue bredouille du Connacht (22-10), incapable de battre Perpignan (25-25), elle compte déjà huit longueurs de retard sur des Sharks qu'elle va affronter deux fois en huit jours.

"Pour la qualif', ça va être compliqué, reconnaît le centre Julien Rey, à moins d'un faux pas d'une équipe" Une lucidité qui ne doit pas empêcher l'équipe girondine de jouer sa (toute petite) chance à fond. Car au-delà de sa situation dans une Challenge Cup qui ne lui réussit pas, elle doit se servir de cette compétition pour garder les bonnes choses entrevues face à Toulon (36-25) puis sur le terrain de l'USAP (11-22) en championnat.

Treize changements

"_Ce n'est pas une compétition secondaire pour nou_s, assure le troisième ligne Cameron Woki, l'un des deux rescapés du XV qui a débuté à Aimé-Giral. On va jouer comme il faut. En face, il y a une équipe avec de grosses individualités. Ça va être un gros match. Pour moi la motivation est la même."

Le jeune champion du monde des moins de 20 ans revient en forme. © Radio France - Justine Hamon

"On veut capitaliser, renchérit Julien Rey, continuer à prendre confiance et pour le staff, c'est l'occasion de voir des joueurs pas vus depuis longtemps." Julien Rey, tenu écarté des terrains avec le pros depuis mai dernier, en fait partie. Tout comme Luke Jones, Luke Braid, Leroy Houston, Nicolas Plazy ou encore l'arrière Darly Domvo, de retour plus d'un an après s'être luxé la cheville en Russie.

L'Australien Luke Jones n'a joué qu'un match cette saison avec l'UBB le 15 septembre à Agen. © Radio France - Justine Hamon

Face à une équipe de Sale, 11ème de son championnat mais auteur jusqu'ici d'un carton plein et emmenée par le trio Chris Ashton, Faf de Klerk, James O'Connor, l'UBB essaiera de combler son manque d'automatismes et de rythme pour préserver son invincibilité à domicile cette saison. Il sera temps pour elle ensuite de faire les comptes.

Les compos :

UBB : Domvo - Nabuli, Dubié, Rey, Plazy - Méret (o) Gimbert (m) - Woki, Houston, Braid - Cazeaux, Galarza - Tabidze, Lamothe, Delboulbès.

Remplaçants : Dufour, Paiva, Afatia, Jones, Amosa, Lebraud, Desaubies, Buros.

Sale : Ashton - Solomnoa, S.James, L.James, Odogwu - Wilkinson (o) Cliff (m) - Curry, Strauss, JL Du Preez - Ostrikov, Evans - J.Jones, Langdon, Bristow.

Remplaçants : Dolly, Harrisson, Tarus, Phillips, Beaumont, De Klerk, R Du Preez, Doherty.

Le classement de la poule 3