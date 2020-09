Challenge Cup - UBB : une défaite à digérer

Le haut niveau laisse peu de place aux regrets et aux atermoiements. La frustration d'être passé près de l'exploit, le souvenir de ces petites erreurs qui coûtent cher, la déception de devoir regarder la finale à la télévision... Après la gueule de bois du weekend, l'UBB va devoir se relever.

D'abord, mentalement, car l'équipe avait pris l'habitude de quitter les pelouses en levant les bras. Une seule défaite lors de ses 17 dernières sorties, c'était en janvier à Toulouse. Même si elle n'a pas à rougir de sa prestation, l'Union a perdu et doit vite au plus vite retrouver le goût de la victoire.

Besoin de fraîcheur

Ensuite, physiquement, car le combat livré en Angleterre a laissé des traces. L'intensité, le rythme et les vingt minutes de prolongation vont marquer les organismes, surtout aussi tôt dans la saison. Ils sont dix joueurs (Poirot, Maynadier, Marais, Tauleigne, Petti, Jalibert, Seuteni, Dubié, Cordero, Ducuing) à avoir enchaîné comme titulaires les trois premiers matches à l'image d'un Matthieu Jalibert, touché au mollet et contraint d'abandonner ses coéquipiers en début de seconde période.

Titulaire à trois reprises, Matthieu Jalibert est sorti du terrain à Bristol, touché à un mollet. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB va avoir besoin de fraîcheur car si la pandémie laisse le rugby professionnel tranquille, les matches vont s'enchaîner. Entre le Top 14 et le Champions Cup que l'Union va retrouver cette saison, on a cherché une première case libre dans le calendrier... On n'a trouvé que celle du 21 novembre. Date à laquelle l'UBB devrait disputer son match en retard au Stade Français.

Sachant que plusieurs de ces rencontres entreront en collision avec le calendrier du XV de France et celui du Rugby Championship dans l'hémisphère sud, susceptibles de concerner plusieurs joueurs de l'effectif. Bref, de véritables travaux d'Hercule qui vont amener le staff à devoir gérer au mieux les états de forme de chacun. Et sans doute dès samedi (15h15) à Lyon où d'autres joueurs devraient prendre le relais des déçus de Bristol.