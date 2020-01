Challenge Cup - UBB : "Une grande fierté pour le club"

Bordeaux, France

Ça faisait neuf ans que Laurent Marti attendait ça. Tout sourire, une bière à la main, le président de l'UBB a passé une belle après-midi. Il a vu son équipe contrôler son adversaire écossais et planter quatre essais par Semi Radradra, Santiago Cordero, Yann Lesgourgues et Peni Ravai.

Le président de l'UBB Laurent Marti a savouré. © Radio France - Justine Hamon

"C'est une grande fierté pour le club, avoue le président. En plus, je trouve qu'on a fait un très bon match. Très sérieux devant où on a mis beaucoup de combat et derrière on avait lâché les Ferrari. Ça s'est super bien passé, on s'est tous régalé. C'est à la fois une qualification qui nous rend heureux et la manière nous comble de plaisir. Ça fait partie des choses qui font grandir."

Je pense qu'on est encore loin de ce qu'on peut faire — Christophe Urios

Satisfaction également chez le manageur Christophe Urios d'avoir vu ses joueurs se hisser à la hauteur du rendez-vous face à une équipe écossaise, rompue aux joutes européennes. "_Ce sont des matches qui vont nous faire progresser. Ce ne sont pas des matches faciles à aborder quand tu ne l'as jamais fait, quand tu dois te qualifier. Je me rappelle la première fois que je les ai vus (ndlr : les joueurs). On était tous marqués par nos fins de saison. Que ce soient les gens de Bordeaux parce qu'ils en avaient pris 80 à La Rochelle ou moi qui avais fait une fin de saison de merde avec Castres...Ce qu'on s'était dit c'est qu'on voulait jouer des phases finales, faire des matches comme ça. Aujourd'hui ils l'ont compris et je pense qu'on est encore loin de ce qu'on peut faire._"

L'Union gagne et aligne un dixième match d'affilée sans défaite. Série qu'elle tentera de poursuivre samedi prochain à Coventry face aux Wasps pour aller chercher un quart de finale à domicile.