Challenge Cup : UBB s'offre les Wasps et le bonus (40-30)

Bordeaux, France

Christophe Urios avait prévenu : l'UBB allait affronter une équipe au jeu typiquement anglais. La première période disputée à haute intensité s'est résumée à une grosse bataille au centre du terrain. Aucun franchissement, des défenses de fer et quelques fautes qui ont permis à Jalibert (2ème, 9ème, 25ème) et son vis-à-vis Searle (14ème, 18ème) de faire tourner le tableau d'affichage (9-6, 25ème).

Mais deux minutes avant la sirène, une chandelle de Lesgourgues est mal maîtrisée par la défense anglaise, Woki s'échappe le long de la ligne, offre à Tamanivalu le premier essai de la soirée et dix points d'avance à la pause (16-6, 40ème).

Tamanivalu inscrit le premier essai de la soirée juste avant la mi-temps © Radio France - Justine Hamon

Mais la réponse anglaise est immédiate au retour des vestiaires. Un essai de J.Willis permet aux Wasps de revenir à trois points (16-13, 43ème) puis à égalité avec une nouvelle pénalité de Searle (16-16, 47ème).

L'éclair Radradra

Jalibert passe un nouveau coup de pied (19-16, 52ème) mais les Wasps insistent et un maul se termine sous les perches (19-23, 59ème). Dix minutes plus tard, Radradra passe en revue la défense adverse et offre un caviar à Lesgourgues (26-23, 67ème). Puis suite à une percée rageuse de Ravai, c'est Higginbotham qui marque le 3ème essai girondin.

Les Londoniens ne lâchent rien et un essai de Robson les remet dans le match (33-30, 73ème). Mais une inspiration de Jalibert permet à Buros d'aller chercher un bonus offensif quasi inespéré (40-30, 79ème).