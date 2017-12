Challenge Cup : une équipe remaniée pour le Stade Toulousain face au LOU

Les "Rouge et Noir" affrontent Lyon ce jeudi soir à 20h45 au stade Ernest-Wallon pour le compte de la 3ème journée de la "petite" Coupe d’Europe. L’entraineur Ugo Mola a procédé à de nombreux changements dans l’équipe de départ.

Le Stade Toulousain doit se racheter après la déconvenue subie à domicile samedi dernier contre Castres (43-31). Une défaite historique. Castres ne s’était plus imposé au Stade Ernest-Wallon depuis 39 ans. La confrontation contre le LOU jeudi soir est une première occasion de se rassurer.

Place aux jeunes

L’entraîneur toulousain Ugo Mola a procédé à de nombreux changements pour l’occasion. Pas moins de 13 changements par rapport à l’équipe de départ contre Castres. Place aux jeunes : Romain Ntamack, 18 ans, est titulaire au poste d’ouvreur, et Selevasio Tolofua, 20 ans, comme troisième ligne.

"On avait envie de mettre en avant la formation du club. [...] On a beaucoup de garçons qui sont potentiellement de futurs très bons joueurs en championnat, voir plus, puisque certains ont été identifiés très tôt dans la filière nationale, voire internationale", explique l’entraîneur.

On attend beaucoup d'eux sur leur investissement et leur prise d'initiatives" — Ugo Mola

Large revue d’effectif donc pour le Stade Toulousain. Ugo Mola attend tout de même que les jeunes alignés "confirment les espoirs placés en eux". Une manière de dire qu’il ne s’agit pas d’un match dénué d’enjeu.

Ugo Mola explique ses choix de composition. Copier

Toulouse est actuellement troisième de son groupe de Challenge Cup, loin derrière les Cardiff Blues (9 points) et à un point… du LOU. Seuls les premiers et les trois meilleurs deuxièmes des cinq poules se qualifient pour les quarts de finale.

Une victoire permettrait aux Toulousains de se relancer dans la course à la qualification. L’autre rencontre de la poule oppose les Sale Sharks, derniers du groupe, face aux Cardiff Blues, samedi à 15h.

Stade Toulousain - LOU à suivre en direct sur France Bleu

Avant-match dès 20h30. Début de la rencontre à 20h45 avec Paul Ferrier aux commentaires.