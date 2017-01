Challenge Cup - Une place en 1/4 de finale en jeu pour Brive contre Newport

De l'élimination à la qualification en 1/4 de finale avec match à domicile : tout est possible, ce samedi après-midi, pour Brive qui accueille Newport pour l'ultime match de poule. Le sésame pour les 1/4 est en bonne voie pour le CAB.

C'est le match de vérité pour le CA Brive ! Les rugbymen corréziens accueillent Newport, ce samedi après-midi à 15h, pour le sixième et dernier match de poule de Challenge Cup. Les Brivistes, pour l'instant premiers avec 18 points et quatre victoires en cinq matchs, sont en ballottage très favorable pour se qualifier en 1/4 de finale. Ca serait d'ailleurs une première qualification depuis la saison 2013-2014. Mais tous les scénarii sont envisageables sur cette rencontre pour le CAB.

Un 1/4 à l'extérieur : le scénario le plus probable

Du pire au meilleur, en passant par le réaliste, tout peut se produire ce samedi après-midi. Le scénario noir, c'est l'élimination. Il faudrait pour cela que Newport gagne au Stadium sans que Brive empoche le bonus défensif. A égalité de points au classement, les Gallois seraient qualifiés à la faveur des résultats dans les confrontations directes (victoire bonifiée 37-16 à l'aller). Le pragmatisme, c'est une victoire simple du CAB qui qualifierait les Corréziens en 1/4 de finale... mais il faudrait alors le jouer à l'extérieur début avril, probablement à Bath. Le scénario idéal, pour que ce soit justement les Anglais qui viennent en Corrèze, dépend de Brive mais pas seulement. Il faudrait ce samedi après-midi une victoire bonifiée et un carton du CAB contre Newport, et que, dans le même temps, Bath ne s'impose pas avec le bonus offensif contre Pau, déjà éliminé. Un cas de figure peu vraisemblable.

"On va déjà essayé de gagner..." - Nicolas Godignon se montre prudent

A Brive, on est plutôt du genre cartésien avant ce match contre Newport. "On va déjà essayé de gagner", coupe Nicolas Godignon quand on évoque la nécessité d'un bonus offensif et d'un carton pour espérer un 1/4 de finale à domicile, "ça serait malvenu (de penser à cela), par rapport à la prestation de la semaine dernière où on souhaitait gagner contre Worcester avec un bonus offensif, ça s'est soldé par une petite victoire de trois points (17-14)", rappelle le manager briviste, "je pense que ça nous a fait du bien dans l'approche du match et toute l'humilité qui convient pour aborder la réception de Newport."

Les Brivistes et leur arrière Gaëtan Germain abordent ce match "comme un 8e de finale" et ne tirent pas de plan sur la comète, surtout après les deux derniers matchs plus que poussifs et des victoires à l'arrachée contre Grenoble et Worcester.

Brive - Newport, ce sera comme d'habitude à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin à 15h ce samedi. Six changements sont à noter dans le XV briviste avec notamment la titularisation de Sisa Koyamaibole en 2e ligne, lui qui joue habituellement en 3e ligne.