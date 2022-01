Challenge Cup : une Section Paloise rajeunie battue à Brive (33-25)

Ce vendredi soir à Brive, dans l'anonymat d'un match de Coupe d'Europe non diffusé, la Section Paloise s'est inclinée 33 à 25. Les Béarnais ont encaissé trois essais, dont un de pénalité en se montrant trop tendres en mêlée notamment. Leur indiscipline a aussi pris la forme de trois cartons jaunes reçus par Hugo Auradou en première période puis Giovanni Habel-Kuffner et Daniel Ikpefan en seconde. Les Palois ont répliqué en inscrivant également trois essais par Martin Puech, Clovis Le Bail et Jale Vatubua, mais cela n'a pas suffi à rattraper les Brivistes qui ont fait la course en tête se replacent dans ce groupe C de Challenge Cup, à l'inverse de la Section Paloise.

Les Béarnais seront exempts de la 4e journée le week-end prochain, et devront attendre avril pour disputer leur dernier match de groupe de la compétition, sur le terrain d'Edimbourg.

Le classement du groupe C de Challenge Cup