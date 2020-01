Challenge Cup : une Section Paloise rajeunie régale à Calvisano (47-19)

La Section Paloise pour la 5e journée de Challenge Cup n'a pas tremblée en Italie malgré une équipe remaniée et rajeunie. Sept essais pour une large victoire sur le terrain de Calvisano, et une place de meilleur deuxième de groupe toujours envisageable.

Mission accomplie pour la Section Paloise. Sans le crier sur les toits avant de rallier Calvisano, l'objectif était de revenir en Béarn avec cinq point de plus au compteur avant la dernier journée de la phase de poule. Si Cardiff avait mis une heure pour finalement dérouler chez les Italiens (38-16), Leicester ne s'y était imposé que 20-16. La Section, après une très bonne entame de match et un bonus offensif acquis dès la demi-heure de jeu n'a jamais relâché son effort pour au final inscrire sept essais (Dumoulin, 6e ; Le Bail, 12 ; Tugayé, 25e ; Pourailly, 31e ; Pinto, 47e ; Barrett, 50e et Daubagna, 74e). La victoire large 47-19 laisse encore croire à une qualification en quart de finale de la Challenge Cup.

Clovis Le Bail : "Le plus satisfaisant c'est le contenu"

France Bleu Béarn : Une victoire bonifiée, on peut dire que c'était l'objectif, il est rempli et avec la manière, Clovis Le Bail ?

Clovis Le Bail : Oui on peut dire mission accomplie, on la jouait très modeste parce qu'on avait une équipe très remaniée, mais ceux qui nous ont rejoint sont de bons joueurs, ils étaient prêts à relever le défi. Les entraînements ont été très bons toute la semaine, ceux qui ont intégré le groupe comme je le disais ont été très investis, et cela s'est vu d'entrée, on a tenu le ballon, on a mis du rythme et ça nous a permis de jouer au rugby simplement, en prenant beaucoup de plaisir.

Ceux jeunes justement, Bastien Tugayé avec qui vous étiez associé à la charnière, ou encore trois piliers des Espoirs, vous les connaissiez déjà, l'adaptation a été rapide ?

Oui, c'était facile parce qu'ils ont tous été très concentrés toute la semaine en posant beaucoup de questions... Avec Bastien (Tugayé) évidemment comme on savait qu'on allait être associés on a beaucoup parlé, ça s'est super bien passé. Dès qu'il y a l'investissement et l'envie, tout le monde va dans le même chemin, c'était nickel.

C'est quoi le plus satisfaisant sur un match comme cela, sur une victoire aussi large ?

Le plus satisfaisant c'est le contenu. Aussi, j'ai bien aimé le fait qu'on n'a pas craqué plusieurs fois en étant au bord de notre ligne pour ne pas encaisser d'essai, une fois même on arrive à placer un contre et à marquer... Ça franchement sur un match ça fait du bien. Il y a vraiment beaucoup de satisfaction après cette victoire, on en profite tous ensemble avant la réception de Leicester.

Ce dernier match, samedi à 14 heures au Hameau, face à Leicester pourrait être décisif pour une qualification, mais la Section est dépendante des résultats de Cardiff... Vous pensez toujours à une potentielle place de meilleur deuxième ?

Bien sûr ! On a fait ce qu'il fallait pour continuer d'y croire, alors oui on continue à y penser, il faut y penser jusqu'à samedi prochain.

Le classement de la poule

Leicester - 18 points (-1 match) Section Paloise - 15 points Cardiff - 13 points (-1 match) Calvisano - 1 point

Leicester - Cardiff Blues, ce dimanche à 15h15.