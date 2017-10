Challenge Cup - Une soirée tout bonus pour Brive contre Oyonnax (38-13)

Le CA Brive a signé sa deuxième victoire de la saison, ce vendredi soir, en battant Oyonnax 38-13 pour la 2e journée de Challenge Cup. En marquant cinq essais, le CAB empoche le bonus offensif et emmagasine de la confiance après un début de saison morose.

C’est le genre de soirée qui met du baume au cœur. Malmené en Top 14 et à la lutte pour le maintien, le CA Brive a remporté sa deuxième victoire de la saison, ce vendredi soir, contre une modeste équipe d’Oyonnax pour la 2e journée de Challenge Cup. Le CAB l’a emporté 38 à 13 avec le point du bonus offensif.

De quoi reprendre un peu de confiance pour les Corréziens car, à plusieurs titres, ils peuvent avoir des motifs de satisfaction. Ils ont marqué cinq essais en un match ce vendredi soir (plus trois autres à Worcester il y a une semaine pour la 1re journée), à mettre en comparaison avec les seuls six essais inscrits en Top 14 depuis le début de la saison. Brive l’a fait dans le sillage de ses avants, avec trois ballons portés gagnants, une mêlée robuste et une touche à l’unisson. Le CAB a joué une très belle partition en première période, derrière un chef d’orchestre nommé Florian Cazenave, particulièrement précis dans son jeu au pied.

Une première période brillante, une deuxième plus poussive

Les Brivistes ont ensuite beaucoup plus défendu en deuxième période, longtemps arc boutés sur leur en but sans craquer… avant de céder deux fois sur des contres oyonnaxiens. Mais les Corréziens ont eu le dernier mot en aplatissant un dernier ballon porté sur la sirène. De quoi soulager le pilier Damien Jourdain, élu homme de match, grâce notamment à ses deux essais.

"J'espère qu'on a fini de manger notre pain noir"

Les joueurs de retour de blessure se sont globalement montrés à leur avantage à l’image de Petrus Hauman et Thomas Laranjeira, un essai chacun, ou de Fabien Sanconnie omniprésent pendant quarante minutes, et de Gaëtan Germain, toujours aussi précis face aux perches. A Brive, le printemps semble revenir l’automne venu. "J'espère qu'on a fini de manger notre pain noir", souffle Didier Casadéï, "qu'on va avoir de la paix au niveau des blessés et qu'on va enchaîner les résultats plus favorables." Mais l’entraîneur des avants, et entraîneur en chef par intérim, ne fanfaronne pas : il rappelle que Brive a du pain sur la planche et demeure dernier du Top 14 avant de reprendre le championnat avec un match à Toulon dans une semaine.