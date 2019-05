Challenge du Manoir : le Stade Niçois dompte Tarbes

Nice, France

C'est un trophée honorifique qui met un peu dans l'embarras les staffs techniques des clubs qui disputent ce challenge Yves-du-Manoir. Aller au bout ne permet pas d'accéder à la Pro D2 et étire la saison jusqu'à fin juin, après une saison déjà éreintante en Fédérale 1. En même temps, c'est impensable de ne pas jouer à fond ces matchs éliminatoires quand on est compétiteur. Alors les Niçois ont joué à fond et se sont imposés devant leur public.

Le Stade Niçois se réveille en seconde période

Ce samedi après-midi, au stade des Arboras, le Stade Niçois recevait Tarbes, en quart de finale aller. Les Azuréens ont très mal entamé le match et étaient menés 10-3 à la pause. Ils sont revenus avec de bien meilleures intentions et se sont finalement imposés 20-10 grâce à trois essais inscrits en quelques minutes en seconde période.

Viser la montée en Pro D2 la saison prochaine

Ces dix points d'avance donnent peu de marge avant de se rendre à Tarbes samedi prochain pour le match retour. Mais au moins, le club reste invaincu à domicile cette saison, puisque les demi-finales et la finale se jouent sur terrain neutre. Et il affiche ses ambitions pour la saison prochaine, qui devra mener le club vers les deux premières places de la Fédérale 1, pour ensuite disputer les phases finales d'accession à la Pro D2. Avec du coup, des vrais matchs à enjeux fin mai.