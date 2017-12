Challenge européen (J3) - Victoire bonifiée à Agen, la Section Paloise se rapproche de la qualification

Troisième victoire en trois matchs pour les Palois cette saison en Challenge européen avec un nouveau succès vendredi soir à Agen, 40 à 21. Les Béarnais décrochent le bonus offensif, et confortent leur place en tête de la poule.

A contrario des deux dernières saisons, la Section Paloise continue de briller en Challenge européen.Ce n'était pas forcément un objectif cette saison, et pourtant. Avec cette victoire 40 à 21, vendredi à Agen, les Béarnais décrochent le bonus offensif, et se rapprochent d'une qualification pour les quarts de finale, même s'il y a encore des détails à régler, pour l’entraîneur des arrières Fred Manca.

Ils sont revenus à sept (21-14) juste avant la mi-temps. C'est une bonne leçon. On ne peut pas jouer notre rugby en concédant 20 pénalités et 3 cartons jaunes. On a comme même été consistants en défense. On doit continuer avant le match retour contre Agen, et la réception de Clermont le 23 décembre. C'est la feuille de route. A nous de nous qualifier pour les quarts de finale.