Pau, France

La Section Paloise s'est une nouvelle fois imposée en Challenge européen. Samedi soir au Hameau, les Palois se sont facilement défaits des Zèbres de Parme sur un score fleuve, 42 à 14. Cette cinquième victoire en cinq matchs permet à la Section de rester première de sa poule, mais surtout d'accéder aux quarts de finale du Challenge européen.

Objectif atteint pour les Vert et Blanc qui s'imposent avec le bonus offensif face aux Italiens du @ZebreRugby ! La Section disputera un quart de finale de Challenge Cup !#SPZEB#ERChallengeCup#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/fCntAUVEzr — Section Paloise (@SectionPaloise) January 13, 2018

Un succès acquis en première période

Au cours du premier acte, les Verts et Blancs ont inscrit 4 essais, contre seulement 1 pour les Italiens. Jale Vatubua, le premier marqueur palois, a aplati derrière la ligne d'en-but dès la 2e minute. Puis Laurent Bouchet et le deuxième ligne Masalosalo Tutaia ont fait de même quelques minutes plus tard. A la pause, la Section menait 28 à 7, bonus offensif en poche. En seconde période, les Béarnais ont inscrit deux nouveaux essais, avant de gérer leur avance au tableau d'affichage.

Peut-être un quart de finale au Hameau

Cette victoire face aux Italiens offre à la Section la possibilité de recevoir son quart de finale à domicile. En cas de succès la semaine prochaine en Angleterre face à Gloucester, les Palois disputeraient leur quart de finale de Challenge européen au stade du Hameau. Une victoire non bonifiée des Anglais et un bonus défensif des Béarnais pourraient également faire l'affaire.