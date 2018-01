Pour leur dernier match de poule de Challenge européen, les Palois devaient s'imposer sur la pelouse des Anglais, ce vendredi, pour s'assurer de recevoir le quart de finale au Hameau. C'est chose faite, et avec la manière, 34 à 24, bonus offensif en prime.

Pau, France

La Section Paloise a pris le chemin le plus court d'un quart de finale à domicile au printemps. Pour cela, il fallait réaliser le petit exploit de renverser les Anglais de Gloucester, chez eux, au Kinsgholm stadium, pour la première fois de la saison. Les hommes de Simon Mannix l'ont fait vendredi soir, et la plus belle des manières, 34-24, bonus offensif en prime pour cette dernière journée de poules du Challenge européen.