Champion's Cup : le Stade Rochelais aligne la grosse équipe pour son déplacement à Edimbourg

Champion's Cup : le Stade Rochelais entame ce week end sa troisième saison au plus haut niveau européen. Après un 1/4 de finale perdu en 2018 face aux Scarlets, et une année 2020 sans sortir de la poule les maritimes reprennent la route de la Champion's Cup et aligne une grosse équipe à Edimbourg.