Champions Cup : Toulouse domine de peu Bath et affrontera le Racing 92 en quarts de finale (20-17)

Toulouse, France

Toulouse a fait le job ce dimanche après-midi contre Bath à Ernest-Wallon (20-17). Avec cette victoire et celle de la province du Leinster contre les Wasps (37-19), les Rouge et Noir affronteront le Racing 92 en quarts de finale de Champions Cup.

Une première mi-temps et puis s'en va

Une mi-temps a suffi aux Toulousains pour faire le job. Un essai de Joe Tekori (14') et un autre d'Antoine Dupont (30') ont permis aux Rouge et Noir de mettre assez distance avec les Anglais pour contrôler le match.

Mais au retour des vestiaires, les Toulousains ont levé le pied. L'ailier anglais Semesa Rokodugunien a profité d'une confusion dans les rangs toulousains pour réduire le score (63'). Un deuxième essai des Anglais à la 75e minute de jeu (troisième ligne Zach Mercer) a commencé à faire trembler le Stade, qui s'en sort finalement avec trois points d'écart.

"On a attaqué plein pot, résume Régis Sonnes, l'entraineur du Stade Toulousain. Mais on n'a rien calculé. Que ce soit chez les Saracens au Leinster ou à Paris c'est la même chose. En tout cas objectif accompli : en septembre on voyait cette Coupe d'Europe comme un moyen de se tester et on est en quart de finale."

De son côté en Angleterre, les Irlandais du Leinster ont dominé les Wasps (37-19). Avec ces deux victoires, le Stade Toulousain finit deuxième du groupe 2 derrière le Leinster. Il ira à Paris le 31 mars affronter le Racing 92 en quarts de finale de Coupe d'Europe.

Les quarts de finale