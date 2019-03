Champions Cup : Toulouse bat le Racing 92 et affrontera le Leinster en demi-finale (21-22)

Toulouse, France

Au terme d'un match fou à la Paris Défense Arena, le Stade Toulousain a dominé le Racing 92 (21-22). Impressionnant offensivement en première période, solide défensivement en seconde mi-temps, Toulouse fait le job et ira à Dublin affronter le Leinster.

Toulouse réduit à 14 dès la 20e

La très belle entame des Toulousains, grâce à un essai d'Antoine Dupont (7e), a vite tourné au vinaigre. À la 22e minute de jeu, l'ailier francilien Juan Imhoff se détache et file à toute vitesse, Zack Holmes le plaque... à la gorge. Après de longues minutes de réflexion, l'arbitre de la rencontre Luke Pearce sort le carton rouge !

EXPULSION DE ZACK HOLMES !!! Un plaquage jugé trop dangereux sur Imhoff qui lui vaut un rouge direct ! 😲 #ChampionsCup#Rugbypic.twitter.com/TSjNvUwaEI — France•tv sport (@francetvsport) March 31, 2019

Toulouse est sonné, mais n'abdique pas. Les Rouge et Noir profitent de l'exclusion temporaire de Teddy Thomas pour inscrire deux nouveaux essais (Maxime Médard, 31e ; Antoine Dupont, 36e). À la pause, les Toulousains mènent 19 à 10. "Même si deux cartons jaunes ont nivelé les débats, il y a un petit sentiment d'héroïsme qui ressort, un beau match de phase finale, déclare l'entraineur toulousain Ugo Mola. C'est tellement important de passer ce cap-là avec ce groupe-là. Ce soir, ils viennent de se comporter comme des seigneurs. On vient de franchir une nouvelle étape en plus, super importante."

40 minutes de souffrance

Au retour des vestiaires, le Racing 92 profite des fautes toulousaines pour grappiller des points. L'heure de jeu passée, les remplaçants toulousains sont sur le pré et les hommes d'Ugo Mola résistent, péniblement. Mais il faut tenir encore vingt minutes. "Quel match incroyable, avoue l'international néo-zélandais Jerome Kaino. Je suis très fier de mon équipe, de notre jeu déployé, gagner à 14 contre 15 à l'extérieur comme ça !"

"Sur la fin de match on s'est accroché on a rien lâché, et on décroche la demi-finale, analyse tout sourire le demi de mêlée Sébastien Bézy.

Les cinq dernières minutes de jeu sont insoutenables. Les Racingmen marquent un essai grâce à Camille Chat mais leur ouvreur Maxime Machenaud ne transforme pas. Un point sépare les deux équipes jusqu'à la fin du match. Mais ce sont bien les Toulousains, incassables, qui décrochent leur qualification pour une demi-finale en Irlande face au Leinster, dimanche 21 avril.