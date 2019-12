Le Stade Toulousain a signé une quatrième victoire en quatre journées de Champions Cup ce samedi. Les Rouge et Noir se sont imposés à Montpellier (18-26) et ont quasiment validé leur ticket pour les quarts de finale.

Champions Cup : Toulouse s'impose à Montpellier (18-26) et file vers les quarts de finale

Toulouse, France

Le Stade Toulousain s'est imposé sur la pelouse de Montpellier ce samedi après-midi (18-26). Quatrième succès en autant de rencontres de Champions Cup cette saison. Toulouse est quasiment assuré de terminer premier de sa poule.

Le bonus au bout du temps réglementaire

Toulouse a viré en tête à la pause (13-14) avant de se détacher en début de seconde période. Le deuxième ligne australien Rory Arnold a inscrit un doublé, Romain Ntamack et Lucas Tauzin sont les autres marqueurs toulousains. Essai de Tauzin synonyme de bonus inscrit à la 80e minute.

Le Stade Toulousain (18 points) est quasiment assuré de terminer premier de sa poule, et compte désormais neuf points d'avance sur Gloucester. Il restera deux matches pour finir le travail et tout faire pour jouer un quart de finale à domicile. Pour cela, il faudra terminer parmi les quatre meilleurs premiers (cinq poules). Toulouse n'a plus jouer un quart européen à la maison depuis dix ans.

Picamoles gravement blessé ?

Une triste image a marqué le début de ce match entre Montpellier et Toulouse : le troisième ligne héraultais Louis Picamoles s'est gravement blessé au genou et a quitté les siens sur une civière et en larmes.

Dans cette même poule 5, le Connacht s'est imposé in extremis face aux Anglais de Gloucester (27-24). Prochain rendez-vous européen pour Toulouse en Irlande face au Connacht le 11 janvier pour l'avant-dernière journée de cette phase de groupe de la Champions Cup.

Le classement